Lịch kinh tế: Mọi sự chú ý hướng đến Biên bản FOMC 📖

Điều gì đang thúc đẩy thị trường hôm nay?
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Địa chính trị và thuế quan: Căng thẳng thương mại đã phần nào hạ nhiệt sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tạm hoãn áp mức thuế 50% đối với hàng hóa từ Canada trong ba ngày, đồng thời tuyên bố hai bên đã đạt được một “thỏa thuận”. Trong khi đó, giá dầu tiếp tục tăng trong bối cảnh căng thẳng kéo dài và những bất ổn liên quan đến việc tàu chở dầu có thể tự do di chuyển qua eo biển Hormuz.
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Chờ đợi Fed: Sau khi chỉ số S&P 500 ghi nhận ba phiên giảm liên tiếp do làn sóng bán tháo trên thị trường trái phiếu toàn cầu, sự chú ý của nhà đầu tư hiện chuyển sang biên bản cuộc họp FOMC tháng 7, dự kiến được công bố hôm nay.
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Dữ liệu lạm phát Anh: Vào lúc 08:00, số liệu CPI của Anh trong tháng 7 được công bố ở mức 2,9% so với cùng kỳ, phù hợp với dự báo đồng thuận. Trong khi đó, lạm phát lõi đạt 2,6% so với cùng kỳ, cao hơn nhẹ so với kỳ vọng 2,5%.
Tình hình thị trường
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Các chỉ số chứng khoán: Hoạt động giao dịch trên thị trường châu Âu và Mỹ sáng nay diễn ra thận trọng với mức biến động thấp. DE40 của Đức tăng nhẹ 0,08%, UK100 của Anh tăng 0,05%, trong khi W20 của Ba Lan giảm 0,23%. Tại Mỹ, hợp đồng tương lai US500 và US100 lần lượt giảm nhẹ 0,02% và 0,09%. Tại châu Á, sắc đỏ bao phủ diện rộng, với JP225 của Nhật Bản giảm 0,57% trong bối cảnh áp lực toàn cầu đối với nhóm công nghệ.
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Hàng hóa và tiền tệ: Giá Vàng (GOLD) tăng 0,30% trong sáng nay, hưởng lợi từ việc lợi suất trái phiếu Mỹ giảm nhẹ. Giá dầu cũng tăng, với hợp đồng OIL.WTI tăng 0,30%. Đồng USD tiếp tục suy yếu so với các cặp tiền tệ chính; EURUSD tăng 0,22%, trong khi GBPUSD tăng 0,16%.
Các sự kiện đáng chú ý trong lịch kinh tế hôm nay:
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11:00 – Khu vực Eurozone: Chỉ số HICP tháng 7, so với cùng kỳ năm trước
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Target: Trước giờ mở cửa thị trường Mỹ, nhà đầu tư sẽ tập trung vào báo cáo tài chính của Target, khi cổ phiếu công ty đã tăng hơn 55% kể từ đầu năm.
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16:30 – Mỹ: Thay đổi tồn kho dầu thô và xăng dầu
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20:00 – Mỹ: Biên bản cuộc họp FOMC
🔼 Oil tăng vọt 2%
Mở phiên Mỹ: US100 giảm 0,7% khi lợi suất trái phiếu và giá dầu tăng vọt 🚩 Walmart chịu áp lực
Nasdaq giảm trước giờ mở cửa Phố Wall 🚩 Đồng USD nỗ lực phục hồi
💵EURUSD kiểm định ngưỡng 1,17 do tác động từ Bessent
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