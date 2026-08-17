Lịch kinh tế: Thị trường yên ắng, phe mua có thể tiếp tục chiếm ưu thế

Tuần giao dịch mới bắt đầu với nhịp độ tương đối trầm lắng trên Phố Wall. Lịch kinh tế hôm nay không có nhiều dữ liệu vĩ mô quan trọng, trong khi các doanh nghiệp lớn cũng không có báo cáo kết quả kinh doanh đáng chú ý.

Tuy nhiên, thị trường vẫn đang chịu ảnh hưởng từ loạt dữ liệu kinh tế Mỹ được công bố vào thứ Sáu, qua đó tiếp tục làm suy yếu kỳ vọng Fed tăng lãi suất. Nếu cuối tuần trước, nhà đầu tư phản ứng thận trọng trước sự sụt giảm của doanh số bán lẻ và những dấu hiệu suy yếu của người tiêu dùng Mỹ, thì diễn biến tích cực tại thị trường châu Á đầu tuần đang cho thấy khẩu vị rủi ro có thể đang quay trở lại.

Các dữ liệu đáng chú ý từ phiên châu Á và buổi sáng

Nhật Bản – GDP: Số liệu GDP sơ bộ quý II gây thất vọng đối với những nhà đầu tư kỳ vọng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) sẽ đẩy nhanh quá trình tăng lãi suất. GDP tăng trưởng 1,1% theo tốc độ thường niên, thấp hơn đáng kể so với dự báo 2,1% và mức 1,9% của quý trước. GDP điều chỉnh theo mùa tăng 0,3% QoQ, thấp hơn mức dự báo 0,5% QoQ. Nguyên nhân chính đến từ sự suy yếu của tiêu dùng trong nước.

Nhật Bản – Sản xuất công nghiệp: Điểm sáng đến từ số liệu sản xuất công nghiệp tháng 6 khi tăng mạnh hơn dự kiến. Sản lượng điều chỉnh theo mùa tăng 1,9% MoM, vượt mức dự báo 1,3% MoM. Tính theo năm, sản lượng công nghiệp tăng 4,9% YoY, cao hơn đáng kể so với dự báo 4,2% và phục hồi mạnh từ mức -2,1% trước đó.

USDJPY một lần nữa rời xa ngưỡng tâm lý 160. Nguồn: xStation5

Lịch kinh tế vĩ mô

16:30 - Eurozone: Bài phát biểu của thành viên Ban Điều hành ECB Philip Lane.

19:30 - Mỹ: Chỉ số Empire State Manufacturing tháng 8 (Dự báo: 10,8 | Trước đó: 15,6).

21:00 - Mỹ: Chỉ số NAHB Housing Market tháng 8 (Dự báo: 33 | Trước đó: 34).

03:00 sáng mai - Mỹ: Dòng vốn đầu tư ròng hàng tháng tháng 6 (Trước đó: 132,2 tỷ USD).

03:00 sáng mai - Mỹ: Dòng vốn đầu tư dài hạn tháng 6 (Dự báo: 151,4 tỷ USD | Trước đó: 232,7 tỷ USD).

Các doanh nghiệp đáng chú ý công bố kết quả kinh doanh

BHP Group

Fabrinet

3 thị trường cần theo dõi hôm nay