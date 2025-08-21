Liệu Bộ Tư pháp có quyết định sa thải thành viên FED Cook ❓🏛️

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã kêu gọi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell bãi nhiệm Thống đốc Lisa Cook vì cáo buộc có khả năng gian lận thế chấp liên quan đến các bất động sản mà bà sở hữu ở Michigan và Georgia. Động thái này diễn ra sau khi một cơ quan quản lý bất động sản do ông Trump bổ nhiệm đã chuyển vụ việc sang tòa án hình sự, làm dấy lên sự chú ý mới đối với Cook ngay sau khi Tổng thống Trump công khai yêu cầu bà từ chức. Theo một số nguồn tin, bối cảnh của các yêu cầu này gắn liền với nỗ lực rộng lớn hơn của Trump nhằm gây ảnh hưởng lên Fed, đặc biệt khi ông gây áp lực để Powell cắt giảm lãi suất trước thềm bầu cử năm 2025. Nếu Cook bị bãi nhiệm, Trump sẽ có cơ hội bổ nhiệm một nhân vật ủng hộ mạnh mẽ hơn việc hạ lãi suất, qua đó đưa thành phần Ban Thống đốc Fed tiến gần hơn đến định hướng của ông. Điều đáng chú ý là việc bãi nhiệm Cook sẽ củng cố thêm đa số các nhà hoạch định chính sách Fed được bổ nhiệm trong nhiệm kỳ của Trump.

Nguồn: Bloomberg Financial LP

Theo luật, một thành viên Hội đồng Thống đốc Fed chỉ có thể bị bãi nhiệm nếu có “nguyên nhân chính đáng”, thường đòi hỏi bằng chứng về hành vi sai phạm nghiêm trọng. Mặc dù các cáo buộc đối với Cook chính thức liên quan đến sai phạm trong thế chấp, nhưng dường như có mối liên hệ chặt chẽ với chiến dịch gây áp lực chính trị liên tục của Trump nhằm buộc Fed nới lỏng chính sách tiền tệ. Ở thời điểm hiện tại, thị trường tiền tệ, đặc biệt là phản ứng của nó với thông tin này, chưa cho thấy dấu hiệu lo ngại đáng kể.

Đồng đô la Mỹ vẫn là một trong những đồng tiền có hiệu suất tốt nhất trong phiên giao dịch hôm nay. Nguồn: xStation