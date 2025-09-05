Liệu US30 có lập kỷ lục mới không?

Chỉ số US30 đã kết thúc phiên hôm qua với mức tăng mạnh. Nhìn vào biểu đồ D1 từ góc độ kỹ thuật, giá đã bật lên từ vùng hỗ trợ ngang quanh 45.160 điểm (mà chúng tôi đã đề cập trong các phân tích gần đây), sau đó tăng vọt. Hiện tại, ngay trước khi thị trường chứng khoán Mỹ mở cửa, giá đang tiến sát vùng kháng cự 45.820 điểm, đây là mức được hình thành từ các đỉnh trước đó và cũng là mức cao nhất trong lịch sử. Nếu vượt qua vùng này, giá có thể mở ra đà tăng hướng tới 47.477 điểm, nơi trùng với mức mở rộng 127,2% của nhịp điều chỉnh giảm lớn gần nhất. Ở kịch bản điều chỉnh, nó có thể xảy ra nếu giá rơi xuống dưới vùng 45.160 điểm đã nêu.

Biểu đồ chỉ số US30 khung D1. Nguồn: xStation

Xem trên khung thời gian thấp hơn (H1), ta thấy một xu hướng tăng rõ ràng. Ba nhịp điều chỉnh gần nhất có biên độ bằng nhau (các hình chữ nhật đỏ), điều này theo phương pháp Overbalance ủng hộ kịch bản giá tiếp tục đi lên. Tuy nhiên, nếu điều chỉnh xảy ra, ngoài các cấu trúc lớn, cần chú ý thêm hai vùng hỗ trợ tại 45.475 điểm và 45.390 điểm. Vùng thứ nhất được hình thành từ đường trung bình EMA100, còn vùng thứ hai xuất phát từ mô hình 1:1 cục bộ (các hình chữ nhật xanh).

Biểu đồ US30 khung H1. Nguồn: xStation