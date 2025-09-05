Đọc thêm

Liệu US30 có lập kỷ lục mới không?

20:30 5 tháng 9, 2025

Chỉ số US30 đã kết thúc phiên hôm qua với mức tăng mạnh. Nhìn vào biểu đồ D1 từ góc độ kỹ thuật, giá đã bật lên từ vùng hỗ trợ ngang quanh 45.160 điểm (mà chúng tôi đã đề cập trong các phân tích gần đây), sau đó tăng vọt. Hiện tại, ngay trước khi thị trường chứng khoán Mỹ mở cửa, giá đang tiến sát vùng kháng cự 45.820 điểm, đây là mức được hình thành từ các đỉnh trước đó và cũng là mức cao nhất trong lịch sử. Nếu vượt qua vùng này, giá có thể mở ra đà tăng hướng tới 47.477 điểm, nơi trùng với mức mở rộng 127,2% của nhịp điều chỉnh giảm lớn gần nhất. Ở kịch bản điều chỉnh, nó có thể xảy ra nếu giá rơi xuống dưới vùng 45.160 điểm đã nêu.

 

Biểu đồ chỉ số US30 khung D1. Nguồn: xStation

Xem trên khung thời gian thấp hơn (H1), ta thấy một xu hướng tăng rõ ràng. Ba nhịp điều chỉnh gần nhất có biên độ bằng nhau (các hình chữ nhật đỏ), điều này theo phương pháp Overbalance ủng hộ kịch bản giá tiếp tục đi lên. Tuy nhiên, nếu điều chỉnh xảy ra, ngoài các cấu trúc lớn, cần chú ý thêm hai vùng hỗ trợ tại 45.475 điểm và 45.390 điểm. Vùng thứ nhất được hình thành từ đường trung bình EMA100, còn vùng thứ hai xuất phát từ mô hình 1:1 cục bộ (các hình chữ nhật xanh).

 

Biểu đồ US30 khung H1. Nguồn: xStation

Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.

Chia sẻ
Quay lại

Tin tức thị trường

12.09.2025
23:09

CẬP NHẬT MỚI: Cổ phiếu của Pfizer và Moderna lao dốc sau bài báo trên tờ The Washington Post 🚨

Theo tờ Washington Post, chính quyền Trump có kế hoạch kiểm định lại vắc-xin COVID-19 sau 25 ca tử vong ở trẻ em, điều này đã...

 21:05

CẬP NHẬT MỚI: Chỉ số của Đại học Michigan thấp hơn kỳ vọng!

21:00 - Chỉ số Niềm tin Người tiêu dùng Đại học Michigan tháng 9 Điều kiện hiện tại: 61.2 (dự báo 61.3; kỳ trước 61.7) Kỳ...

 20:25

Nvidia rút lui khỏi tham vọng cạnh tranh mảng đám mây với AWS?

Nvidia (NVDA.US) dự kiến sẽ thu hẹp quá trình phát triển dịch vụ DGX Cloud, vốn được thiết kế để cạnh tranh với Amazon Web Services...
Các tin tức khác

Tham gia cùng hơn 1,700,000 khách hàng của XTB Group trên toàn cầu

Bắt đầu giao dịch TẢI APP TẢI APP
Các công cụ tài chính do chúng tôi cung cấp, đặc biệt là CFD, có độ rủi ro cao. Cổ Phiếu Lẻ - Fractional Share (FS) là quyền ủy thác của XTB đối với một phần lẻ của các cổ phiếu và quỹ ETF. FS không phải là một công cụ tài chính riêng biệt, quyền lợi cổ đông đi kèm với FS cũng bị giới hạn.
Thua lỗ có thể vượt qua tiền vốn của bạn