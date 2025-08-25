Mở phiên Mỹ: Phố Wall hạ nhiệt sau đà tăng mạnh vào thứ Sáu

Phiên giao dịch hôm nay tại Phố Wall mở cửa với tâm lý hơi bi quan, chủ yếu do hoạt động chốt lời sau phản ứng tăng mạnh vào thứ Sáu trước phát biểu mang tính “nới lỏng” của Powell. Các công ty liên quan đến ngành tiền điện tử đang có diễn biến đặc biệt kém tích cực. Sự kiện quan trọng trong tuần này bao gồm báo cáo lạm phát PCE và kết quả kinh doanh quý của Nvidia.

US100 (khung thời gian D1)

Chỉ số Russell 2000, được đại diện bởi hợp đồng US2000, đang giao dịch thấp hơn khoảng 0,45% so với mức đóng cửa hôm thứ Sáu. Tuy nhiên, chỉ số vẫn duy trì xu hướng tăng động lực mạnh, thể hiện qua hệ thống đường trung bình động hàm mũ (EMA 50, 100 và 200 ngày). Mức hỗ trợ quan trọng nhất hiện tại vẫn là EMA 50 ngày (đường màu xanh lam). Công cụ này đã vượt qua mức cao nhất được ghi nhận kể từ năm 2024. Nguồn: xStation 5

Tin tức công ty

Aehr Test Systems (AEHR.US) tăng mạnh 14% trước giờ mở cửa thị trường, nhờ nhận thêm đơn hàng mới cho hệ thống kiểm định bán dẫn tiên tiến. Công ty đã nhận đơn đặt hàng 6 hệ thống Sonoma, được thiết kế để kiểm tra công suất siêu cao cho các linh kiện đóng gói, chủ yếu sử dụng trong sản xuất chip xử lý trí tuệ nhân tạo (AI). Việc gia tăng đơn hàng từ một khách hàng chủ chốt xác nhận nhu cầu ngày càng lớn đối với các công nghệ hỗ trợ phát triển AI – một xu hướng quan trọng trong ngành bán dẫn. AEHR chuyên về kiểm định và thử tải chip, yếu tố then chốt để đảm bảo chất lượng và độ tin cậy trong sản xuất vi mạch tiên tiến.

American Eagle Outfitters (AEO.US) giảm 4,1% sau khi Bank of America hạ khuyến nghị từ neutral xuống underperform, phản ánh cái nhìn bi quan về triển vọng phục hồi của công ty. Các nhà phân tích BofA đã hạ dự báo lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm tài chính 2026 xuống 0,95 USD (giảm 30%), do áp lực thuế quan, biên lợi nhuận thấp hơn, cùng rủi ro cao về điều chỉnh giảm lợi nhuận. BofA cũng giảm giá mục tiêu xuống 10 USD từ 11 USD, nhấn mạnh cách tiếp cận thận trọng hơn. Điều này cho thấy môi trường kinh doanh khó khăn và khả năng kéo dài giai đoạn hoạt động yếu kém của American Eagle.

Các công ty liên quan đến tiền điện tử đồng loạt giảm theo diễn biến tiêu cực của Bitcoin và Ethereum: MicroStrategy (MSTR.US) -4,3%, Coinbase (COIN.US) -2,5% và Block (BLSH.US) -4%

Các công ty nội thất như RH.US (-8,1%) và Wayfair (W.US; -7,5%) đang ghi nhận mức giảm mạnh sau khi Tổng thống Trump tuyên bố tiến hành một cuộc điều tra toàn diện về thuế quan đối với đồ nội thất nhập khẩu vào Mỹ, làm gia tăng sự bất ổn trên thị trường.

Napco Security Technologies (NSSC.US) tăng 16% nhờ kết quả tài chính tích cực, vượt kỳ vọng của các nhà phân tích về EBITDA điều chỉnh trong quý IV, qua đó củng cố vị thế của công ty trên thị trường hệ thống an ninh.