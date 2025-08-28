Mở phiên Mỹ: Phố Wall khởi sắc sau dữ liệu vĩ mô mạnh mẽ; Nvidia xóa bỏ mức giảm ngoài phiên

Phố Wall mở cửa đầy hứng khởi, với các chỉ số chính tăng nhờ GDP cao hơn kỳ vọng, dữ liệu lạm phát hàng quý yếu hơn và tác động từ báo cáo lợi nhuận của Nvidia. Chỉ số Nasdaq (US100) thiên về công nghệ tăng 0,3%, theo sau là S&P 500 (US500: +0,2%), trong khi Dow Jones (US30) hiện giảm 0,1%.

Nvidia để lại cảm xúc trái chiều cho nhà đầu tư khi doanh thu trung tâm dữ liệu quý II đạt 41,1 tỷ USD, tăng 56% so với cùng kỳ, nhưng vẫn thấp hơn 200 triệu USD so với dự báo. Doanh số chip Blackwell tăng 17% theo quý, trong khi mảng gaming, đồ họa và ô tô cũng ghi nhận kết quả tích cực. Hướng dẫn cho quý III đặt ở mức khoảng 54 tỷ USD (sai số ±2%).

Doanh số chip H20 tại Trung Quốc vẫn bị đình chỉ do bất định về quy định, mặc dù các báo cáo mới cho biết CEO của công ty hiện đang đàm phán với Mỹ để bán chip AI Blackwell cho Trung Quốc. Các cuộc đàm phán này có khả năng được thúc đẩy bởi kết quả doanh thu trung tâm dữ liệu thấp hơn kỳ vọng trong quý vừa qua. Thông tin này đã giúp cổ phiếu xóa đà giảm trong phiên tiền thị trường (hiện chỉ còn -1% so với -4% trước đó).

Trong các nhóm ngành thuộc S&P 500, Dịch vụ truyền thông và Tài chính đang dẫn dắt đà tăng trên Phố Wall. Ngược lại, Y tế, Năng lượng và Hàng tiêu dùng thiết yếu lại tụt lại phía sau.

Nguồn: Bloomberg Finance LP

Tin tức vĩ mô

Nền kinh tế Mỹ phục hồi trong quý II/2025, với GDP tăng 3,3% (theo năm), chủ yếu nhờ nhập khẩu giảm và tiêu dùng cá nhân tăng mạnh. Đầu tư và xuất khẩu vẫn kém. Doanh số bán ròng thực tế tăng 1,9%, GDI tăng mạnh 4,8%, lạm phát hạ nhiệt nhẹ, và lợi nhuận doanh nghiệp tăng thêm 65,5 tỷ USD, đảo ngược mức giảm 90,6 tỷ USD trong quý I.

Nguồn: XTB Research

Biểu đồ chỉ số US100 (khung thời gian D1)

Hợp đồng Nasdaq đã thành công giữ vững ngưỡng hỗ trợ tại ranh giới dưới của kênh tăng trung hạn (đường đỏ) và hiện đang hướng tới vùng kháng cự gần mức đỉnh lịch sử. Các mốc tăng quan trọng gồm 23.848, tương ứng với các đỉnh cục bộ từ tháng 7–8, và mức ATH gần nhất. Ở chiều giảm, hỗ trợ ban đầu là đường xu hướng (đỏ) được củng cố bởi EMA25 (xám), với hỗ trợ tiếp theo trong vùng 23.000–22.000, được tăng cường bởi EMA50 (xanh dương).

Nguồn: xStation5

Tin tức công ty: