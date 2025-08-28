Mở phiên Mỹ: Phố Wall khởi sắc sau dữ liệu vĩ mô mạnh mẽ; Nvidia xóa bỏ mức giảm ngoài phiên

Phố Wall mở cửa đầy hứng khởi, với các chỉ số chính tăng nhờ GDP cao hơn kỳ vọng, dữ liệu lạm phát hàng quý yếu hơn và tác động từ báo cáo lợi nhuận của Nvidia. Chỉ số Nasdaq (US100) thiên về công nghệ tăng 0,3%, theo sau là S&P 500 (US500: +0,2%), trong khi Dow Jones (US30) hiện giảm 0,1%.
Nvidia để lại cảm xúc trái chiều cho nhà đầu tư khi doanh thu trung tâm dữ liệu quý II đạt 41,1 tỷ USD, tăng 56% so với cùng kỳ, nhưng vẫn thấp hơn 200 triệu USD so với dự báo. Doanh số chip Blackwell tăng 17% theo quý, trong khi mảng gaming, đồ họa và ô tô cũng ghi nhận kết quả tích cực. Hướng dẫn cho quý III đặt ở mức khoảng 54 tỷ USD (sai số ±2%).
Doanh số chip H20 tại Trung Quốc vẫn bị đình chỉ do bất định về quy định, mặc dù các báo cáo mới cho biết CEO của công ty hiện đang đàm phán với Mỹ để bán chip AI Blackwell cho Trung Quốc. Các cuộc đàm phán này có khả năng được thúc đẩy bởi kết quả doanh thu trung tâm dữ liệu thấp hơn kỳ vọng trong quý vừa qua. Thông tin này đã giúp cổ phiếu xóa đà giảm trong phiên tiền thị trường (hiện chỉ còn -1% so với -4% trước đó).
Trong các nhóm ngành thuộc S&P 500, Dịch vụ truyền thông và Tài chính đang dẫn dắt đà tăng trên Phố Wall. Ngược lại, Y tế, Năng lượng và Hàng tiêu dùng thiết yếu lại tụt lại phía sau.
Tin tức vĩ mô
Nền kinh tế Mỹ phục hồi trong quý II/2025, với GDP tăng 3,3% (theo năm), chủ yếu nhờ nhập khẩu giảm và tiêu dùng cá nhân tăng mạnh. Đầu tư và xuất khẩu vẫn kém. Doanh số bán ròng thực tế tăng 1,9%, GDI tăng mạnh 4,8%, lạm phát hạ nhiệt nhẹ, và lợi nhuận doanh nghiệp tăng thêm 65,5 tỷ USD, đảo ngược mức giảm 90,6 tỷ USD trong quý I.
Biểu đồ chỉ số US100 (khung thời gian D1)
Hợp đồng Nasdaq đã thành công giữ vững ngưỡng hỗ trợ tại ranh giới dưới của kênh tăng trung hạn (đường đỏ) và hiện đang hướng tới vùng kháng cự gần mức đỉnh lịch sử. Các mốc tăng quan trọng gồm 23.848, tương ứng với các đỉnh cục bộ từ tháng 7–8, và mức ATH gần nhất. Ở chiều giảm, hỗ trợ ban đầu là đường xu hướng (đỏ) được củng cố bởi EMA25 (xám), với hỗ trợ tiếp theo trong vùng 23.000–22.000, được tăng cường bởi EMA50 (xanh dương).
Tin tức công ty:
Burlington Stores vượt kỳ vọng quý II với doanh thu 2,71 tỷ USD, tăng gần 10% YoY, EPS đạt 1,59 USD, cao hơn ước tính. Doanh số bán hàng tương đương tăng 5%, biên lợi nhuận gộp mở rộng thêm 90bps. Công ty nâng dự báo cho năm tài chính 2025, ước tính EPS đạt 9,19–9,41 USD và doanh thu tăng 7–8%, dù dự báo quý III thấp hơn một chút so với đồng thuận. Cổ phiếu tăng 10%.
Celcuity tăng tốc khi FDA chấp nhận hồ sơ NDA cho thuốc gedatolisib theo chương trình RTOR, cho phép xem xét nhanh. Kết quả thử nghiệm giai đoạn 3 VIKTORIA-1 cho thấy thuốc kết hợp với fulvestrant và palbociclib giúp cải thiện đáng kể thời gian sống không bệnh tiến triển ở ung thư vú ER+ giai đoạn tiến triển. Các nhà phân tích duy trì khuyến nghị Mua, nhấn mạnh tiềm năng tác động thị trường. Cổ phiếu tăng 8%.
CrowdStrike công bố quý II kỷ lục với ARR ròng mới 221 triệu USD, tổng ARR tăng 20% lên 4,66 tỷ USD, cùng doanh thu 1,17 tỷ USD và dòng tiền tự do 284 triệu USD. CEO George Kurtz nhấn mạnh nhu cầu thúc đẩy bởi AI, việc áp dụng Falcon Flex, cùng triển vọng mạnh trong mảng đám mây và danh tính. Ban lãnh đạo dự báo doanh thu FY26 có thể đạt 4,8 tỷ USD, với tăng trưởng ARR tăng tốc ít nhất 40% trong nửa cuối năm. Cổ phiếu tăng 2%.
NetApp giảm 7% trong phiên tiền thị trường sau khi công bố kết quả quý I tài chính và dự báo phù hợp kỳ vọng nhưng cho thấy sự yếu kém trong mảng chính phủ liên bang và khu vực EMEA. Các nhà phân tích lưu ý áp lực tiếp tục lên biên lợi nhuận gộp sản phẩm do cơ cấu, yếu kém từ chính phủ liên bang và chi phí linh kiện, được bù đắp một phần bởi mảng đám mây. Dù các dự án AI được coi là “tiếp tục thắng lợi”, tác động đến doanh thu vẫn còn hạn chế. Tâm lý thận trọng, với đánh giá trái chiều từ Phố Wall. Cổ phiếu hiện tăng 2,6%.
Snowflake tăng 19% khi nhu cầu bùng nổ với các nền tảng dữ liệu ứng dụng AI đã thúc đẩy sự lạc quan của nhà đầu tư, bổ sung hơn 11 tỷ USD vào vốn hóa thị trường. Công ty nâng dự báo doanh thu sản phẩm hàng năm lên 4,4 tỷ USD, cao hơn dự báo, trong bối cảnh các doanh nghiệp hiện đại hóa hạ tầng dữ liệu để ứng dụng AI. Các nhà phân tích đồng loạt nâng hạng cổ phiếu, nhấn mạnh vị thế mạnh mẽ của Snowflake trong làn sóng bùng nổ AI và dịch chuyển sang đám mây.
