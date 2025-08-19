NZDUSD trượt dốc trước quyết định lãi suất của RBNZ vào ngày mai📉

NZDUSD đang ghi nhận mức giảm khoảng 0,1% trước thềm quyết định lãi suất vào ngày mai của New Zealand. Sáng mai, Ngân hàng Dự trữ New Zealand (RBNZ) được kỳ vọng sẽ hạ lãi suất tiền mặt chính thức (OCR) 25 điểm cơ bản xuống 3%. Tuy nhiên, sự phục hồi của lạm phát được quan sát trong những tháng gần đây có thể làm phức tạp thêm việc nới lỏng chính sách, và do đó, cả nỗ lực cải thiện điều kiện trên thị trường lao động New Zealand.

Lạm phát CPI tại New Zealand đã bắt đầu phục hồi từ mức đáy tháng 6 năm 2024 (2,2%), trùng với thời điểm bắt đầu chu kỳ nới lỏng tiền tệ của RBNZ. Nguồn: XTB Research, dựa trên dữ liệu từ RBNZ và Stats NZ.

Lạm phát lương thực toàn cầu làm gia tăng áp lực trong nước

Trong khi mức lạm phát hàng năm hiện tại vẫn nằm trong phạm vi mục tiêu 1–3% của RBNZ, động lực giá theo ngành và ước tính hàng tháng cho thấy việc đạt được sự ổn định giá cả sau đại dịch có thể mất nhiều thời gian hơn dự kiến ban đầu. Trong bốn quý vừa qua, lạm phát đã tăng một cách đáng ngại từ 2,2% lên 2,7%.

Yếu tố đóng góp lớn nhất vào con số gần đây nhất là giá lương thực, đặc biệt là các sản phẩm từ sữa, vốn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong kim ngạch xuất khẩu của New Zealand. Do đó, áp lực tăng giá sữa toàn cầu có tác động đặc biệt đáng kể đến nền kinh tế New Zealand, xét đến vị thế là nhà xuất khẩu ròng và mối liên kết trực tiếp với tiền lương trong nhiều ngành kinh tế trong nước.

Do các mối liên kết thương mại, RBNZ có ảnh hưởng rất hạn chế trong việc kiềm chế áp lực lạm phát từ ngành sữa. Tuy nhiên, đáng chú ý là lạm phát lõi cũng đang tăng dần, đã vượt ra khỏi mục tiêu của RBNZ trong quý trước (3,2%). Ước tính hàng tháng của Bloomberg thậm chí còn cao hơn, ở mức 4,3% vào tháng 7.

Cùng với lạm phát lương thực, mức tăng giá lớn nhất trong quý trước được ghi nhận ở nhà ở, tiện ích và một số dịch vụ nhất định (văn hóa và giải trí). Hiệu ứng giảm phát đến từ dịch vụ vận tải do giá dầu giảm. Nguồn: Stats NZ.

Thị trường lao động: một mối lo lớn hơn

Mặt khác, sự yếu kém trên thị trường lao động và sự sụt giảm chung trong hoạt động kinh tế tại New Zealand đang hạn chế khả năng lạm phát lương thực toàn cầu lan tỏa vào kỳ vọng lạm phát của người tiêu dùng. Tỷ lệ thất nghiệp đã tăng đều đặn kể từ năm 2021, đạt 5,2% trong quý gần nhất — mức cao nhất kể từ tháng 9 năm 2020.

Tỷ lệ thất nghiệp gia tăng là vấn đề chính đối với nền kinh tế New Zealand, gây áp lực lên cả người tiêu dùng và hoạt động của khu vực tư nhân. Nguồn: Stats NZ

Sự yếu kém này thể hiện rõ nhất ở lĩnh vực dịch vụ, vốn chiếm khoảng 70% GDP của New Zealand và đã sụt giảm kể từ đầu năm 2025 (Chỉ số PMI Dịch vụ dưới 50). Triển vọng việc làm xấu đi cũng đang góp phần vào làn sóng di cư lao động lớn nhất trong 13 năm. Theo Stats NZ, gần 72.000 cư dân đã rời New Zealand từ tháng 6 năm 2024 đến tháng 6 năm 2025, với hơn một phần ba là dưới 30 tuổi.

Do đó, việc tỷ lệ thất nghiệp tăng mạnh một cách tự nhiên sẽ hạn chế tiềm năng tăng giá của lạm phát, trong khi những lo ngại về tăng trưởng — đặc biệt trong kỷ nguyên gián đoạn thương mại — có khả năng thu hút sự chú ý của RBNZ nhiều hơn là động lực giá lương thực hiện tại.

Thị trường tiền tệ gần như đã định giá hoàn toàn cho việc cắt giảm 25 điểm cơ bản vào ngày mai, nhưng việc nới lỏng thêm vẫn còn không chắc chắn (57% khả năng có một đợt cắt giảm 25 điểm cơ bản nữa trước cuối năm 2025). Về lâu dài, thị trường kỳ vọng lãi suất OCR sẽ ổn định quanh mức 2,5%. Nguồn: Bloomberg Finance LP

NZDUSD (khung thời gian D1)

NZDUSD đang giao dịch trong một kênh xu hướng tăng mở rộng đã duy trì từ đầu năm nay. Cặp tiền tệ này đang giao dịch dưới mức hỗ trợ trước đó tại đường EMA 100 ngày (màu tím), tìm thấy hỗ trợ mới gần mức 0,591, cao hơn một chút so với đường EMA 200 ngày (màu vàng). Nếu nó giảm xuống dưới EMA 200, tuyến phòng thủ cuối cùng cho xu hướng hiện tại sẽ là vùng hỗ trợ được xác định bởi mức thấp gần đây tại 0,583 (màu cam). Về phía tăng, cặp tiền tệ này cần vượt qua mức kháng cự tại 0,612, mặc dù định hướng chính sách tiền tệ tương tự ở New Zealand và Mỹ ủng hộ việc củng cố quanh mức 0,59–0,60 nhiều hơn.

Nguồn: xStation5