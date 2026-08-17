Thị trường nổi bật: EURUSD hướng tới 1.1600, “Xu hướng tăng của USD” đã kết thúc?

EURUSD tiếp tục tăng mạnh sau cuối tuần, hiện tăng khoảng 0,3% và lần đầu tiên trong hai tháng tiến sát ngưỡng tâm lý 1.1600. Kỳ vọng về một Fed cứng rắn đang nhanh chóng suy yếu, trong khi lợi thế địa chính trị của đồng USD cũng dần biến mất khi một loạt dữ liệu kinh tế Mỹ gây thất vọng.

Phân tích kỹ thuật: EURUSD (D1)

Sau khi chững lại trong nửa đầu tháng 8, EURUSD đang nỗ lực thoát khỏi vùng tích lũy và đã vượt lên trên cả đường EMA100 và EMA10 trên khung thời gian D1. Tính từ phiên thứ Sáu, cặp tiền đã tăng gần 0,6%, qua đó bắt đầu kiểm định vùng kháng cự được hình thành từ tháng 6. Chỉ báo RSI hiện ở mức 65, tiến gần vùng quá mua 70. Điều này có thể hạn chế dư địa tăng vượt ngưỡng 1.1600, đặc biệt trong bối cảnh thị trường chưa có thêm nhiều chất xúc tác vĩ mô trong ngắn hạn. Lạm phát Eurozone sẽ được công bố vào thứ Tư, trong khi PMI dự kiến được công bố vào thứ Sáu.

Phiên giao dịch hôm nay sẽ đặc biệt quan trọng. Một phiên đóng cửa trên 1.1600 có thể củng cố xu hướng tăng mới hình thành, ngay cả khi các dữ liệu sắp tới từ Eurozone gây bất ngờ theo hướng bất lợi cho đồng EUR. Ngược lại, nếu EURUSD quay đầu về gần mức đóng cửa thứ Sáu, đà suy yếu tiếp theo của USD sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào các tín hiệu mới từ nền kinh tế Mỹ. Trong kịch bản này, EURUSD có khả năng tiếp tục dao động trong vùng 1.1550–1.1600.

Nguồn: xStation5

Kỳ vọng Fed tăng lãi suất tiếp tục giảm

Động lực chính phía sau đà tăng của EURUSD là sự suy giảm nhanh chóng trong kỳ vọng Fed tăng lãi suất. Trong hai tuần qua, một loạt dữ liệu kinh tế Mỹ gây thất vọng đã làm suy yếu đáng kể lập luận của phe “diều hâu” tại Fed. Số việc làm phi nông nghiệp (NFP) tháng 7 bất ngờ giảm khoảng 20.000 việc làm, lạm phát lõi giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2021, trong khi người tiêu dùng cũng cho thấy dấu hiệu suy yếu khi doanh số bán lẻ bất ngờ giảm 0,6% MoM do giá nhiên liệu cao.

Lạm phát tại Mỹ đang chậm lại ở cả phía người tiêu dùng (CPI) và phía nhà sản xuất (PPI). Điều quan trọng là tốc độ tăng giá giảm dần cũng diễn ra ở các lĩnh vực ít biến động và ít nhạy cảm với những thay đổi của giá dầu (lạm phát cơ bản, biểu đồ phía dưới). Nguồn: XTB Research, dữ liệu từ Macrobond.

Những dữ liệu này đã khiến kỳ vọng chính sách tiền tệ thay đổi nhanh chóng. Nếu trước đây thị trường từng “làm thay công việc” của Fed bằng cách thắt chặt các điều kiện tài chính thông qua lợi suất cao và điều chỉnh của thị trường chứng khoán, thì hiện tại cán cân đang đảo chiều. Xác suất thị trường kỳ vọng Fed tăng lãi suất ít nhất một lần trước cuối năm 2026 đã giảm mạnh, trong khi khả năng tăng lãi suất vào tháng 9 - trước đó gần như được định giá hoàn toàn - hiện đã giảm xuống dưới 30%. Thị trường trái phiếu cũng phản ứng tương ứng. Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện thấp hơn khoảng 7 điểm cơ bản so với đỉnh cuối tháng 7. Đồng thời, chênh lệch lợi suất giữa trái phiếu Đức và Mỹ đang phục hồi, tạo thêm động lực cho EURUSD.

Kỳ vọng tăng lãi suất của Mỹ đang giảm (hiện tại: đường màu đỏ, một tuần trước: đường màu xanh, 4 tuần trước: đường màu xám). Biểu đồ thể hiện số lần tăng lãi suất được thị trường định giá cho mỗi cuộc họp của Fed (hiện tại, lần tăng lãi suất đầy đủ đầu tiên chỉ được thị trường định giá vào tháng 1/2027). Nguồn: XTB Research, dữ liệu Bloomberg

Chênh lệch lợi suất giữa trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Đức và Mỹ (khung dưới, đường màu đỏ) đã hỗ trợ đà tăng tiếp theo của EURUSD. Nguồn: XTB Research, dữ liệu Bloomberg

Thị trường giảm vị thế bán EURUSD

Song song với diễn biến trên thị trường giao ngay, thị trường phái sinh cũng đang chứng kiến sự tái cơ cấu vị thế rõ rệt, cho thấy tâm lý dài hạn của nhà đầu tư đối với cặp tiền chính này đang thay đổi. Mặc dù dữ liệu CFTC vẫn cho thấy vị thế đầu cơ ròng đang nghiêng về phía bán EURUSD, thị trường quyền chọn ghi nhận mức phí bảo hiểm mà nhà đầu tư phải trả để phòng hộ rủi ro EURUSD giảm giá đã giảm đáng kể. Điều này phần lớn xuất phát từ việc trọng tâm của thị trường đang chuyển từ giá dầu sang chính sách của Fed và các dữ liệu kinh tế nội địa của Mỹ. Bên cạnh đó, dù giá dầu Brent vẫn giao dịch quanh mức 90 USD/thùng, mức độ biến động của giá dầu đã giảm. Trong khi đó, ECB - vốn nhạy cảm hơn với rủi ro năng lượng, không chỉ từ dầu mỏ mà còn từ khí đốt tự nhiên - hiện có nhiều lý do hơn để tăng lãi suất so với Fed.

Giá EURUSD giao ngay được chuẩn hóa (màu xanh) và Real Skew (màu cam). Giá trị SKEW âm cho thấy thị trường đang phải trả mức phí bảo hiểm cao hơn để phòng hộ rủi ro EURUSD giảm giá. Xung đột tại Trung Đông đã khiến chỉ báo này giảm mạnh xuống dưới 0, phản ánh rủi ro địa chính trị theo hướng có lợi cho đồng USD, ngay cả khi ECB vẫn duy trì lập trường cứng rắn hơn Fed. Tuy nhiên, trong tuần qua, mức phí bảo hiểm này đã giảm đáng kể và phục hồi về gần mức 0. Nguồn: XTB Research, dữ liệu Bloomberg

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Aleksander Jablonski, XTB Quant Analyst