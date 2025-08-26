Thị trường nổi bật: FRA40 (26.08.2025)

Cổ phiếu Pháp đang chịu áp lực mạnh do tình trạng bất ổn chính trị gia tăng sau khi Thủ tướng Francois Bayrou dự định kêu gọi bỏ phiếu tín nhiệm, sự kiện này có thể khiến chính phủ sụp đổ vào tháng tới. Chỉ số CAC 40 (FRA40) giảm mạnh khoảng 1,8% trong phiên sáng, dẫn đến làn sóng giảm điểm trên toàn châu Âu. Các công ty tài chính và ngân hàng lớn như AXA, BNP Paribas và Société Générale ghi nhận mức giảm mạnh nhất khi nhà đầu tư đánh giá lại tính ổn định và uy tín của chính phủ Pháp trước sự chia rẽ trong phe đối lập.

Giá cổ phiếu hiện tại của các công ty lớn tại Pháp – Nguồn: Investing

Tình hình xung quanh cuộc bỏ phiếu tín nhiệm đối với chính phủ Pháp đang khiến thị trường tài chính và nền kinh tế lo ngại. Liên minh trung dung của Thủ tướng Bayrou có thể sẽ không trụ vững, do vấp phải sự phản đối công khai của cả phe cực hữu, cực tả và chỉ nhận được sự ủng hộ hạn chế từ phe xã hội. Nếu chính phủ sụp đổ, Tổng thống Macron có thể buộc phải bổ nhiệm một thủ tướng mới hoặc kêu gọi bầu cử sớm – cả hai kịch bản đều làm gia tăng bất ổn.

Khủng hoảng chính trị tập trung vào kế hoạch cắt giảm ngân sách 43,8 tỷ EUR của Bayrou, vốn vấp phải sự phản đối toàn diện trong quốc hội và phản ứng dữ dội từ công chúng do các biện pháp thắt lưng buộc bụng. Sự sụp đổ có thể làm trì hoãn nghiêm trọng tiến trình củng cố tài khóa, gây khó khăn cho việc thông qua ngân sách 2026 và làm xấu đi triển vọng nợ công của Pháp. Với tăng trưởng kinh tế yếu 0,8% dự báo cho năm nay, bất ổn chính trị gia tăng sẽ làm tăng thêm rủi ro cho tài sản Pháp.

Thị trường trái phiếu phản ánh rõ sự lo lắng này: lợi suất trái phiếu 10 năm của Pháp đã tăng lên mức cao nhiều tháng, trong khi chênh lệch giữa trái phiếu Pháp và Đức mở rộng lên mức lớn nhất kể từ tháng 4, phản ánh nhu cầu của nhà đầu tư đối với mức bù rủi ro cao hơn cho tài sản Pháp.

Chỉ số FRA40 giảm 1,8% trong ngày hôm nay, xuống mức thấp nhất kể từ đầu tháng. Hơn nữa, hợp đồng này hiện đang kiểm định đường trung bình động hàm mũ 200 ngày (EMA200 – đường màu vàng trên biểu đồ), vốn có thể đóng vai trò là ngưỡng hỗ trợ quan trọng cho xu hướng tăng hiện tại từ góc nhìn kỹ thuật. Nguồn: xStation