Tin tức Crypto: Bitcoin đứng vững dù Phố Wall suy yếu 🔼 Đây có phải là bước ngoặt quan trọng?

Bitcoin đang duy trì quanh 64.000 USD, trong khi nỗ lực mới nhất để vượt 65.000 USD đã thất bại. Dữ liệu on-chain cho thấy nhu cầu mua chủ động đang suy yếu. Vùng hỗ trợ quan trọng nằm quanh 62.000 USD, nơi hơn 2 triệu BTC trước đó đã được giao dịch, và nếu vùng này bị phá vỡ, rủi ro giá giảm về 54.000 USD sẽ gia tăng. Ở chiều ngược lại, Open Interest giảm trong khi giá tương đối ổn định cho thấy thị trường có thể đang chứng kiến hoạt động đóng một phần vị thế Short, thay vì một đợt đầu hàng trên diện rộng. Bức tranh ngắn hạn vẫn yếu, nhưng điều này tương phản rõ rệt với việc mức độ chấp nhận Bitcoin của các tổ chức và doanh nghiệp vẫn tiếp tục mở rộng.

Taker Buy Volume trung bình 30 ngày của Bitcoin đã giảm xuống mức từng được ghi nhận vào cuối năm 2020, quanh đáy năm 2022 và trong giai đoạn tích lũy năm 2023.

Vùng 62.000–63.000 USD vẫn là khu vực hỗ trợ quan trọng. Nếu giá duy trì dưới vùng này, sự chú ý sẽ chuyển sang 54.300 USD.

Hơn 200 triệu USD vị thế đã bị thanh lý trong 24 giờ qua, xác nhận thị trường vẫn đang trải qua quá trình giảm đòn bẩy (deleveraging).

Lợi suất trái phiếu cao và sự suy yếu của Phố Wall đang gây áp lực lên các tài sản rủi ro, ngay cả khi cơ sở hạ tầng dành cho Bitcoin ở cấp độ tổ chức vẫn tiếp tục phát triển.

Mối tương quan giữa Bitcoin và thị trường cổ phiếu toàn cầu đang giảm, khiến việc liên kết trực tiếp những biến động ngắn hạn của crypto với điều kiện kinh tế vĩ mô hoặc biến động chứng khoán ngày càng khó khăn.

Biểu đồ giá Bitcoin (khung D1) và dòng vốn ETF

Một đợt phá vỡ lên trên 65.500 USD và vùng kháng cự quan trọng quanh EMA50 (đường màu cam) có thể mở ra dư địa hướng tới khoảng 70.000 USD. Đây có thể trở thành chiến trường quan trọng giữa phe mua và phe bán, qua đó quyết định liệu Bitcoin có xuất hiện thêm một nhịp giảm mạnh hay đáy của thị trường giá xuống trong năm nay đã ở phía sau. Ở chiều giảm, diễn biến giá tiếp tục củng cố quan điểm rằng 62.000 USD là vùng hỗ trợ quan trọng.

Nguồn: xStation5

Dòng vốn vào các ETF Bitcoin giao ngay vẫn biến động mạnh, nhưng những phiên gần đây đã cho thấy sự cải thiện rõ rệt. Sau một số giai đoạn dòng vốn rút ra, có thời điểm vượt 200 triệu USD/ngày, tổng dòng vốn vào đã phục hồi lên khoảng 186,4 triệu USD. iShares Bitcoin Trust của BlackRock tiếp tục chiếm phần lớn dòng vốn tích cực, cùng với sự hỗ trợ từ quỹ của Fidelity. Điểm đáng chú ý là bất chấp tâm lý suy yếu đối với Bitcoin, nhu cầu ETF chưa biến mất và đã bắt đầu phục hồi trong những ngày gần đây. Điều này làm suy yếu lập luận về một cuộc rút vốn quy mô lớn của các tổ chức khỏi BTC.

Nguồn: XTB Research

Dòng vốn vào ETF Ethereum nhỏ hơn đáng kể so với Bitcoin, nhưng những phiên gần đây cũng cho thấy sự cải thiện. Số liệu mới nhất ghi nhận khoảng 68,7 triệu USD dòng vốn vào trong ngày, sau mức khoảng 30 triệu USD vào thứ Hai và một giai đoạn trước đó với dòng vốn đan xen, đôi khi ghi nhận dòng tiền rút ra. iShares Ethereum Trust ETF chiếm phần lớn dòng vốn tích cực, trong khi các quỹ còn lại đóng góp với quy mô nhỏ hơn nhiều. Đáng chú ý, trong vài tháng qua, dòng vốn tích cực ngày càng xuất hiện trong nhiều phiên liên tiếp, có thể cho thấy sự quan tâm đối với Ethereum đang dần quay trở lại sau khởi đầu tháng 8 kém tích cực. Quy mô dòng vốn vẫn khiêm tốn, nhưng hướng vận động rõ ràng tích cực hơn so với vài tuần trước.

Nguồn: XTB Research

Nhu cầu Bitcoin đang suy yếu

CryptoQuant, công ty chuyên phân tích dữ liệu on-chain, chỉ ra rằng Taker Buy Volume trung bình 30 ngày của Bitcoin đã giảm xuống những mức từng xuất hiện tại các thời điểm quan trọng trong chu kỳ. Sự suy giảm của chỉ báo này cho thấy hoạt động mua chủ động đang yếu đi, đồng thời vị thế tương đối của phe bán trở nên mạnh hơn. Điều này không đồng nghĩa với việc một đợt bán tháo lớn chắc chắn sắp xảy ra. Những mức tương tự từng xuất hiện trong cả giai đoạn đầu hàng (capitulation) lẫn tích lũy (accumulation). Tuy nhiên, để có tín hiệu tạo đáy đáng tin cậy hơn, giá cần ổn định đồng thời Taker Buy Volume phục hồi. Hiện tại, chỉ báo này phù hợp hơn với cách diễn giải rằng hoạt động giao dịch đang suy yếu, thay vì xác nhận một sự đảo chiều xu hướng.

Hơn 2 triệu BTC đã được giao dịch trong vùng 62.000–63.000 USD, tạo ra một vùng tập trung lớn về giá vốn của nhà đầu tư. Bitcoin đã không thể duy trì trên 65.000 USD. Đồng thời, khối lượng giao dịch trên các sàn lớn giảm khoảng 10% trong 24 giờ qua, cho thấy đà phục hồi chưa được hỗ trợ bởi nhu cầu mới đủ mạnh. Nếu vùng 62.000–63.000 USD được giữ vững, thị trường vẫn có thể bước vào giai đoạn ổn định. Ngược lại, nếu vùng này bị phá vỡ dưới áp lực bán gia tăng, khu vực tiếp theo cần theo dõi nằm quanh 54.276 USD.

Hơn 200 triệu USD vị thế crypto đã bị thanh lý trong 24 giờ qua, chủ yếu là các vị thế Long. Trong khi đó, Open Interest của Bitcoin giảm khoảng 0,53%. Kết hợp với việc giá tương đối ổn định, diễn biến này có thể cho thấy một phần vị thế Short đang được đóng lại. Tuy nhiên, điều này vẫn chưa đồng nghĩa với việc nhu cầu mạnh đã quay trở lại. Crypto Fear & Greed Index vẫn nằm trong vùng sợ hãi, trong khi các cổ phiếu liên quan đến crypto cũng chịu áp lực: Strategy giảm hơn 5% trong phiên hôm qua, còn Bitmine Immersion Technologies giảm khoảng 2,3%.

Vấn đề của Bitcoin chỉ một phần đến từ yếu tố vĩ mô

Samsung Electronics và SK Hynix giảm hơn 7% tại Seoul, Kospi mất khoảng 6%, MSCI Asia Pacific giảm khoảng 2%, trong khi chỉ số bán dẫn châu Á giảm hơn 3%. Trước đó một ngày, Philadelphia Semiconductor Index cũng giảm khoảng 5%. Tuy nhiên, trái phiếu có thể còn quan trọng hơn. Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 30 năm tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2007, trong khi lợi suất kỳ hạn 10 năm duy trì quanh 4,69%.

Môi trường này làm chi phí vốn tăng lên và giảm sức hấp dẫn của các tài sản rủi ro, ngay cả khi chưa tạo ra phản ứng tức thời trên giá. Thị trường cũng đang chờ biên bản cuộc họp Fed tháng 7 và bài phát biểu của Kevin Warsh tại Jackson Hole. Theo khảo sát của Reuters, 94/104 chuyên gia kinh tế kỳ vọng Fed sẽ giữ lãi suất trong vùng 3,5–3,75% vào tháng 9, trong khi thị trường đang định giá khoảng 68% xác suất Fed không thay đổi lãi suất.

Citi và Zhizao cho thấy mặt khác của thị trường?

Hoạt động chấp nhận Bitcoin ở cấp độ tổ chức vẫn tiếp tục diễn ra phía sau những biến động ngắn hạn. Citi đang chuẩn bị ra mắt dịch vụ lưu ký tài sản kỹ thuật số thông qua nền tảng Custody+, nhằm đưa tài sản truyền thống và crypto vào cùng một cơ sở hạ tầng. Ngân hàng này cũng đang phát triển tiền gửi được token hóa, hợp tác với ICE, tham gia chương trình thử nghiệm của SWIFT và dự án của The Clearing House.

Trong khi đó, công ty niêm yết trên Nasdaq Zhizao Technology đã hoàn tất giao dịch trị giá 154,7 triệu USD và triển khai chiến lược Bitcoin Treasury với 2.380 BTC. Bitcoin được định giá ở mức tham chiếu 65.000 USD trong giao dịch. Theo BitcoinTreasuries.net, công ty trở thành doanh nghiệp nắm giữ Bitcoin lớn thứ 33, dù cổ phiếu không phản ứng tích cực. Cổ phiếu hiện vẫn giảm khoảng 77% kể từ đầu năm. Nhu cầu BTC trong ngắn hạn đang suy yếu, nhưng cơ sở hạ tầng dài hạn xung quanh Bitcoin vẫn tiếp tục mở rộng. Thị trường không thể duy trì trên 65.000 USD, dữ liệu on-chain chưa xác nhận sự phục hồi của nhu cầu và môi trường vĩ mô vẫn bất lợi.

Do đó, phản ứng của giá quanh vùng 62.000 USD có thể quan trọng hơn bất kỳ nhịp phục hồi đơn lẻ nào trong ngày. Việc giữ vững hỗ trợ này cùng với Taker Buy Volume cải thiện sẽ củng cố kịch bản tích lũy. Ngược lại, nếu vùng hỗ trợ bị phá vỡ trong bối cảnh nguồn cung gia tăng, xác suất xuất hiện một nhịp điều chỉnh sâu hơn sẽ tăng đáng kể.

Ethereum và dòng vốn ETF 20 ngày – Dòng tiền đang phục hồi nhanh hơn giá

Tín hiệu đáng chú ý nhất đến từ việc so sánh giá Ethereum với dòng vốn tích lũy vào các ETF giao ngay trong 20 ngày. ETH vẫn dao động gần 1.900 USD, thấp hơn đáng kể so với các mức đỉnh năm 2025, trong khi cán cân dòng vốn 20 ngày đã phục hồi lên khoảng 317 triệu USD. Điều này cho thấy nhu cầu từ các quỹ đang cải thiện, dù giá vẫn chưa xác nhận một xu hướng tăng mạnh hơn. Trong lịch sử, dòng vốn và giá thường vận động cùng chiều, dù không phải lúc nào cũng xảy ra đồng thời. Điều này khiến sự phân kỳ hiện tại trở thành một tín hiệu đáng theo dõi. Nếu dòng vốn tích cực tiếp tục duy trì trong những tuần tới, đây có thể trở thành tín hiệu sớm cho thấy nhu cầu từ các tổ chức đang cải thiện. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, đây vẫn chưa phải tín hiệu xác nhận một xu hướng đảo chiều bền vững.

Nguồn: XTB Research