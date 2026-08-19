Tóm tắt thị trường: Đồng USD suy yếu trước Biên bản FOMC. Nhà đầu tư cần biết gì sáng nay?❓

Hợp đồng tương lai các chỉ số Mỹ và châu Âu đang dao động quanh mức tham chiếu, trong khi các thị trường châu Á, bao gồm Nikkei của Nhật Bản và Kospi của Hàn Quốc, ghi nhận mức giảm mạnh sau khi Phố Wall trải qua phiên giảm thứ ba liên tiếp.

Yếu tố chính chi phối tâm lý thị trường là làn sóng bán tháo trên thị trường trái phiếu toàn cầu, đẩy lợi suất trái phiếu chính phủ dài hạn tại Mỹ và châu Âu, bao gồm trái phiếu Đức và Pháp, lên mức cao nhất trong nhiều năm.

Các nhà đầu tư đang đánh giá liệu chi phí vay cao hơn có gây ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế hay không, đồng thời chờ đợi biên bản cuộc họp FOMC tháng 7, được công bố vào hôm nay lúc 20:00, để có thêm tín hiệu về những bước đi tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Trên thị trường hàng hóa, giá dầu thô tăng phiên thứ tư liên tiếp, với hợp đồng tương lai dầu Brent giao dịch trên 91 USD/thùng (WTI tăng 0,30%). Đà tăng được thúc đẩy bởi lo ngại hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz có thể bị gián đoạn sau khi lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran hết hiệu lực.

Trong khi đó, đồng USD đang suy yếu và dao động gần mức thấp nhất trong nhiều tháng – chỉ số USD (USDIDX) giảm 0,08%. Diễn biến này đi cùng với sự tạm thời chững lại của đà tăng lợi suất trái phiếu trước khi biên bản Fed được công bố. Đồng Yên Nhật đang hoạt động tương đối tốt trong ngày hôm nay, trong khi áp lực giảm gia tăng đối với đồng AUD và một số đồng tiền khác.

Nguồn: xStation

Xét theo các nhóm ngành kinh tế, cổ phiếu công nghệ và viễn thông hiện đang hoạt động kém nhất, khi đã giảm hơn 2% trên thị trường chứng khoán Mỹ trong tuần này. Trong khi đó, VanEck Semiconductor ETF giảm 4,1% trong phiên thứ Ba trong bối cảnh lãi suất tăng cao.

Nguồn: XTB

Ngược lại, nhóm năng lượng Mỹ đang hoạt động tốt nhất, với các công ty lọc dầu, cùng một số doanh nghiệp khác, liên tục thiết lập mức đỉnh mới nhờ biên lợi nhuận lọc dầu cao kỷ lục và những bất ổn địa chính trị tại Trung Đông.

Cổ phiếu Target đã tăng hơn 55% kể từ đầu năm. Các nhà đầu tư đang háo hức chờ đợi báo cáo tài chính được công bố trước giờ mở cửa thị trường hôm nay để đánh giá hiệu quả của kế hoạch tái cấu trúc do CEO Michael Fiddelke dẫn dắt.

Nhà sản xuất robot Trung Quốc Unitree Robotics đã chính thức niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải, với cổ phiếu có thời điểm tăng gần 630%, phản ánh mức độ quan tâm rất lớn của nhà đầu tư cá nhân đối với các đổi mới công nghệ.

Tập đoàn công nghệ Hàn Quốc Samsung Electronics công bố khoản đầu tư 158 triệu USD vào một dây chuyền sản xuất hệ thống làm mát mới tại Gwangju. Tuy nhiên, cổ phiếu công ty vẫn giảm hơn 7% trong bối cảnh làn sóng bán tháo trên diện rộng đối với nhóm công nghệ châu Á.

Các nhà sản xuất chất bán dẫn và thiết bị như Teradyne, Marvell và Micron ghi nhận mức giảm đáng kể từ 7–9% trong phiên thứ Ba, chịu áp lực từ lợi suất trái phiếu ở mức cao.

Trong phiên hôm nay, tâm điểm cũng sẽ hướng đến kết quả kinh doanh quý của các tập đoàn bán lẻ và hàng tiêu dùng lớn, bao gồm Lowe’s và Estée Lauder.