Tóm tắt thị trường: EURUSD lên đỉnh 2 tháng khi kỳ vọng tăng lãi suất tiếp tục giảm

📊 Chỉ số và Doanh nghiệp Sau phiên giao dịch thiếu định hướng vào thứ Sáu, hợp đồng tương lai các chỉ số chứng khoán Mỹ tiếp tục tăng, tiến gần vùng đỉnh lịch sử. Nasdaq futures dẫn đầu đà tăng với US100 tăng 0,3%. S&P 500 futures (US500) tăng 0,15%, trong khi Russell 2000 futures (US2000) tăng 0,05%. Ngược lại, DJIA futures (US30) giảm nhẹ 0,05%, cho thấy dòng tiền tiếp tục có xu hướng dịch chuyển về nhóm cổ phiếu công nghệ.

Thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt tăng nhờ kỳ vọng Fed tăng lãi suất tiếp tục suy yếu sau loạt dữ liệu tiêu dùng Mỹ yếu hơn dự kiến được công bố vào thứ Sáu, bao gồm doanh số bán lẻ và các chỉ số niềm tin. Hong Kong (HK.cash) và Trung Quốc (CHN.cash) dẫn đầu đà tăng, lần lượt +1,1% và +1,15%. Hợp đồng tương lai Nikkei 225 (JP225) tăng 0,3% bất chấp dữ liệu GDP Nhật Bản yếu hơn đáng kể so với kỳ vọng. Australia đi ngang, trong khi thị trường Hàn Quốc đóng cửa nghỉ lễ.

Nhóm cổ phiếu bán dẫn dẫn đầu đà tăng tại Nhật Bản và Trung Quốc, với Kioxia tăng 7,6%, SMIC tăng 7,1% và Cambricon tăng 5%. Alibaba tăng 1,5% sau thông tin tập đoàn này có kế hoạch bán studio game Lingxi Games với mức định giá trên 1,5 tỷ USD. Tại Australia, một số doanh nghiệp giảm mạnh sau khi công bố kết quả kinh doanh. Cổ phiếu nhà bán lẻ JB Hi-Fi và ngân hàng NAB đều giảm hơn 3,5% sau khi cảnh báo về sự suy yếu của thị trường thế chấp. 🌍 Kinh tế và Địa chính trị GDP Nhật Bản tăng trưởng với tốc độ thường niên 1,1% trong quý II, tương đương 0,3% so với quý trước, thấp hơn đáng kể so với mức dự báo 2%. Nguyên nhân chính đến từ sự suy yếu bất ngờ của nhu cầu trong nước. Tiêu dùng tư nhân giảm 0,02% theo quý, đánh dấu lần suy giảm đầu tiên trong hai năm, trong khi chi tiêu vốn (CAPEX) giảm 1,2% do những bất ổn trong chuỗi cung ứng liên quan đến xung đột tại Trung Đông. Những yếu tố này đã bù trừ phần nào tác động tích cực từ xuất khẩu ròng, vốn được hỗ trợ bởi nhu cầu đối với thiết bị AI và xe hybrid.

Trái ngược với GDP, sản lượng công nghiệp Nhật Bản gây bất ngờ tích cực, tăng 4,9% so với cùng kỳ năm trước, vượt mức dự báo 4,2% và cải thiện mạnh từ mức -2,1% trước đó. Kết quả này phần nào phản ánh tâm lý lạc quan được thể hiện trong khảo sát Tankan gần đây.

Ngoại trưởng của 8 quốc gia, bao gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia và Ai Cập, cùng Hamas đã lên tiếng phản đối việc Israel từ chối kế hoạch của Board of Peace. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan cho biết việc mở cửa trở lại eo biển Hormuz vẫn là một trong những ưu tiên hàng đầu. 💱 Tiền tệ, Hàng hóa và Tiền điện tử Chỉ số USD giảm phiên thứ ba liên tiếp, với USDIDX giảm 0,15% và tiến về vùng đáy từng đóng vai trò hỗ trợ quan trọng vào giữa tháng 6. Khẩu vị rủi ro gia tăng tại châu Á cũng được phản ánh qua đà tăng đồng loạt của các đồng tiền Australia và New Zealand, với AUDUSD tăng 0,4% và NZDUSD tăng 0,6%. Đồng Yên cũng mạnh lên bất chấp dữ liệu GDP yếu, khiến USDJPY giảm 0,15%. Trong khi đó, EURUSD tăng 0,2%, giao dịch quanh 1,1585 – mức cao nhất trong 2 tháng.

Hợp đồng tương lai Brent (OIL) gần như đi ngang so với mức đóng cửa thứ Sáu, quanh 88,50 USD/thùng, trong bối cảnh chưa xuất hiện thay đổi đáng kể nào liên quan đến tình hình Trung Đông. Giá khí đốt tự nhiên tại châu Âu mở cửa tăng, với NATGAS.EU tăng 2%, trong khi NATGAS giảm 2%.

Kỳ vọng Fed tăng lãi suất tiếp tục suy yếu và trở thành động lực hỗ trợ nhóm kim loại quý. Giá Vàng tăng 0,4% lên 4.393 USD/oz, trong khi Bạc tăng 1,6% lên 65,70 USD/oz. Hợp đồng tương lai Bạch kim và Palladium cũng duy trì sắc xanh.

Trên thị trường tiền điện tử, tâm lý tích cực ở mức vừa phải. Bitcoin tăng 0,9% lên 63.520 USD, trong khi Ethereum tăng 1,3% lên 1.900 USD.

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