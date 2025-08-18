UnitedHealth Group - Thương vụ mới của Warren Buffett

Warren Buffett đã công bố vào thứ Sáu rằng công ty mà ông đang mua vào gần đây chính là United Healthcare, một doanh nghiệp gây nhiều tranh cãi. Năm vừa qua không mang lại nhiều lý do để các nhà đầu tư của UnitedHealth hài lòng, nhưng sau thông báo này, họ đang dần lấy lại niềm tin vào công ty. Cổ phiếu đã tăng vọt 14% trong phiên giao dịch thứ Sáu. Thông tin này cũng lan tỏa tâm lý tích cực sang các công ty khác trong cùng ngành, nơi ghi nhận mức tăng đáng kể trong phiên cuối tuần.

Vì sao công ty đã mất giá trị lớn?

Rắc rối của UnitedHealth bắt đầu từ tháng 12/2024, khi CEO bị bắn chết trên đường phố New York. Việc mất lãnh đạo trong một hoàn cảnh bi kịch như vậy vốn đã đủ để kéo giá trị công ty giảm mạnh, nhưng điều thực sự khiến doanh nghiệp “chìm sâu” là những sự thật được phơi bày trong quá trình điều tra. Hóa ra, vụ giết người không phải do cướp bóc mà bị cáo buộc do một khách hàng cũ thực hiện, người quá bất mãn với chất lượng dịch vụ của công ty đến mức phải ra tay.

Những rắc rối thực sự bắt đầu khi làn sóng thông tin tiêu cực ồ ạt xuất hiện. Người ta phát hiện công ty đang bị điều tra chống độc quyền, nhưng CEO khi đó đã che giấu và âm thầm bán cổ phiếu UHC trước khi tin tức lộ ra. Ngoài ra, công ty còn bị phanh phui thực hành “Delay, Deny, Defend” (trì hoãn, từ chối, chống đối) — tức là cố tình từ chối chi trả quyền lợi hợp pháp của khách hàng, hy vọng họ vì kiệt sức về tài chính và tinh thần mà không thể khiếu nại đến cùng. Khối lượng khổng lồ các tin tức tiêu cực đã làm sụp đổ niềm tin và giá trị công ty. Trong năm 2025, UnitedHealth mất tới 62% giá trị từ đỉnh

Về mặt kỹ thuật, mốc 235 (đáy gần nhất) sẽ đóng vai trò hỗ trợ. Kháng cự tiềm năng trong nhịp hồi phục sẽ là những khoảng trống giảm giá (gap) gần đây. Đặc biệt khó vượt qua là vùng quanh 486, trùng với biên dưới của kênh tích lũy từ đầu năm.

Thay đổi sắp tới và triển vọng cải thiện?

UnitedHealth đã cố gắng xử lý nhiều khủng hoảng cùng lúc, nhưng kết quả chưa mấy thành công. Hai quý gần đây, doanh thu và lợi nhuận đều sụt giảm rõ rệt sau nhiều năm tăng trưởng liên tục. Nguyên nhân nhiều khả năng đến từ: sự hỗn loạn trong nội bộ, làn sóng tẩy chay do cáo buộc và việc từ bỏ một phần thực hành từ chối quyền lợi nói trên. Tuy nhiên, liệu tâm lý bi quan của nhà đầu tư có quá mức? Dường như cổ phiếu đã giảm xuống mức khiến định giá trở nên hấp dẫn. Không chỉ Warren Buffett (Berkshire Hathaway) chi 5 triệu USD để mua vào, mà nhà đầu tư nổi tiếng thời khủng hoảng tài chính, Michael Burry, cũng đã tham gia.

Bất chấp những rắc rối gần đây, United vẫn duy trì được nền tảng tài chính khá vững chắc. Công ty hiện sở hữu biên lợi nhuận khoảng 5%, cao hơn đáng kể so với mặt bằng chung của ngành, cùng mức cổ tức đều đặn vượt 2% — thuộc nhóm cao nhất trong lĩnh vực bảo hiểm. Bên cạnh đó, hệ số P/E chỉ ở mức 13 cho thấy định giá vẫn hợp lý, trong khi tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu khá thấp, chỉ khoảng 70%, phản ánh mức độ an toàn tài chính so với các đối thủ. Đáng chú ý, United còn nắm giữ thị phần lên tới 33% trong ngành bảo hiểm tại Mỹ, khẳng định vị thế dẫn đầu và tạo lợi thế cạnh tranh bền vững.

Các chỉ số định giá rất thấp và mang lại triển vọng tăng trưởng cao.

UnitedHealth Group vượt trội hơn đối thủ cạnh tranh về mặt doanh thu dự kiến.

Cơ hội và rủi ro

Cổ phiếu hiện đang bị định giá thấp đáng kể. Phần lớn mức giảm phản ánh tâm lý hoảng loạn nhiều hơn là sự suy yếu thực tế trong dữ liệu tài chính. Sự sụt giảm này chủ yếu dựa trên các rủi ro tiềm ẩn chưa hiện thực hóa. Dù vướng bê bối, tình hình tài chính của công ty vẫn ổn định, và nhiều nhà đầu tư lớn tin rằng giai đoạn tồi tệ nhất đã qua. Cần nhớ rằng, các công ty dịch vụ y tế thường được xem là “phòng thủ”, có khả năng tăng trưởng vượt trung bình trong giai đoạn suy thoái hay khủng hoảng kinh tế. Có thể Buffett và Burry đang nhìn thấy những rủi ro với thị trường và nền kinh tế mà phần đông nhà đầu tư chưa nhận ra. Mặt khác, cũng có thể đây chỉ đơn giản là một đợt điều chỉnh mạnh không tương xứng với dữ liệu tài chính và triển vọng tương lai.