US30 - Góc nhìn kỹ thuật (28.08.2025)

Nhìn vào biểu đồ chỉ số US30, chỉ số đã duy trì xu hướng tăng trong một khoảng thời gian dài. Ở khung D1, chỉ số đã vượt qua mức kháng cự quan trọng tại 45.160 điểm vào tuần trước. Vùng giá tại mức này hình thành từ nhiều lần phản ứng trước đó của thị trường. Sau nhiều lần kiểm định, với một đợt tấn công tiếp theo, kháng cự đã bị phá vỡ, sau đó giá quay lại kiểm tra từ phía trên (retest). Theo các giả định kinh điển của phân tích kỹ thuật, xu hướng chính vẫn là tăng và biên độ tiềm năng của nhịp tăng tiếp theo có thể đạt tới 47.477 điểm, nơi trùng với mức Fibonacci mở rộng 127,2% của đợt điều chỉnh giảm lớn trước đó (lưới Fibonacci màu xanh). Tất nhiên, để kịch bản này thành công, giá cần duy trì trên vùng 45.160 điểm đã nêu. Nếu giá rơi xuống dưới mức này, cú breakout gần đây sẽ bị coi là giả và có thể dẫn tới một nhịp điều chỉnh sâu hơn, ví dụ về đường trung bình EMA100 (đường xanh trên biểu đồ).

Chỉ số US30 khung thời gian D1. Nguồn: xStation5

Ở khung thời gian thấp hơn – H1, giá đã duy trì xu hướng tăng từ đầu tháng 8. Hai nhịp điều chỉnh gần nhất có biên độ bằng nhau, theo phương pháp Overbalance, điều này cho thấy xu hướng tăng vẫn tiếp tục. Hiện tại, một mô hình hai đỉnh (double top) đang hình thành trong ngắn hạn, nhưng chừng nào giá chưa phá vỡ cấu trúc 1:1 nói trên, xu hướng tăng vẫn còn hiệu lực. Ngoài ra, cần chú ý đến đường EMA100 tại 45.460 điểm, có thể đóng vai trò hỗ trợ ngắn hạn.

Chỉ số US30 khung thời gian H1. Nguồn: xStation5