US30 - Góc nhìn kỹ thuật (28.08.2025)

Nhìn vào biểu đồ chỉ số US30, chỉ số đã duy trì xu hướng tăng trong một khoảng thời gian dài. Ở khung D1, chỉ số đã vượt qua mức kháng cự quan trọng tại 45.160 điểm vào tuần trước. Vùng giá tại mức này hình thành từ nhiều lần phản ứng trước đó của thị trường. Sau nhiều lần kiểm định, với một đợt tấn công tiếp theo, kháng cự đã bị phá vỡ, sau đó giá quay lại kiểm tra từ phía trên (retest). Theo các giả định kinh điển của phân tích kỹ thuật, xu hướng chính vẫn là tăng và biên độ tiềm năng của nhịp tăng tiếp theo có thể đạt tới 47.477 điểm, nơi trùng với mức Fibonacci mở rộng 127,2% của đợt điều chỉnh giảm lớn trước đó (lưới Fibonacci màu xanh). Tất nhiên, để kịch bản này thành công, giá cần duy trì trên vùng 45.160 điểm đã nêu. Nếu giá rơi xuống dưới mức này, cú breakout gần đây sẽ bị coi là giả và có thể dẫn tới một nhịp điều chỉnh sâu hơn, ví dụ về đường trung bình EMA100 (đường xanh trên biểu đồ).
Chỉ số US30 khung thời gian D1. Nguồn: xStation5
Bắt đầu giao dịch ngay hoặc thử giao dịch demoTạo tài khoản Khám phá nền tảng Tải ứng dụng điện thoại Tải ứng dụng điện thoại
Ở khung thời gian thấp hơn – H1, giá đã duy trì xu hướng tăng từ đầu tháng 8. Hai nhịp điều chỉnh gần nhất có biên độ bằng nhau, theo phương pháp Overbalance, điều này cho thấy xu hướng tăng vẫn tiếp tục. Hiện tại, một mô hình hai đỉnh (double top) đang hình thành trong ngắn hạn, nhưng chừng nào giá chưa phá vỡ cấu trúc 1:1 nói trên, xu hướng tăng vẫn còn hiệu lực. Ngoài ra, cần chú ý đến đường EMA100 tại 45.460 điểm, có thể đóng vai trò hỗ trợ ngắn hạn.
Chỉ số US30 khung thời gian H1. Nguồn: xStation5
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.