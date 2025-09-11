CẬP NHẬT MỚI: Cổ phiếu của Pfizer và Moderna lao dốc sau bài báo trên tờ The Washington Post 🚨
Theo tờ Washington Post, chính quyền Trump có kế hoạch kiểm định lại vắc-xin COVID-19 sau 25 ca tử vong ở trẻ em, điều này đã...
Tin tức thị trường
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Oracle đã khiến thị trường sôi động với kết quả kinh doanh mới công bố. Trước giờ mở cửa, cổ phiếu công ty tăng hơn 30%, đưa vốn hóa vượt mức 200 tỷ USD. Dù kết quả EPS và doanh thu không đạt kỳ vọng, các chi tiết trong báo cáo...
21:00 - Chỉ số Niềm tin Người tiêu dùng Đại học Michigan tháng 9 Điều kiện hiện tại: 61.2 (dự báo 61.3; kỳ trước 61.7) Kỳ...
Nvidia (NVDA.US) dự kiến sẽ thu hẹp quá trình phát triển dịch vụ DGX Cloud, vốn được thiết kế để cạnh tranh với Amazon Web Services...
Hợp đồng tương lai dầu (OIL) hôm nay tăng hơn 2%, được thúc đẩy bởi nguy cơ gián đoạn từ căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông...
Phiên giao dịch hôm nay tại châu Âu và Mỹ sẽ không có nhiều dữ liệu vĩ mô quan trọng, nhưng tâm...
Sản xuất công nghiệp & GDP Vương quốc Anh (UK): Sản xuất chế tạo (Manufacturing Production) YoY: Thực tế 0,2% (Trước đó 0,0%) Sản...
Các chỉ số chứng khoán Mỹ đạt mức đỉnh kỷ lục mới. Chỉ số US500 tăng 0,80% lên 6.590 điểm, trong khi US100 tăng 0,70% và...
Bitcoin hôm nay tăng thêm 0,5%, vượt mốc 114.000 USD và tiến gần vùng quan trọng quanh 115.000 USD. Đồng USD giảm sau dữ liệu...
Hợp đồng tương lai Chỉ số Công nghiệp Dow Jones (US30) hôm nay tăng gần 1,3%, đạt mức cao nhất kể từ ngày 22/8. Chỉ số được...
Biến động khí đốt tự nhiên EIA BCF: 71B (Dự báo 68B, trước đó 55B)
CANSLIM là phương pháp đầu tư chứng khoán tăng trưởng nổi tiếng, đã được chứng minh giúp nhà đầu tư sinh lợi....
Trên thị trường nhiên liệu toàn cầu, chúng ta đang chứng kiến sự sụt giảm rõ rệt của giá dầu thô. Báo...
Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) đã giữ nguyên lãi suất và hiện Chủ tịch Christine Lagarde đang phát...
