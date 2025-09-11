CẬP NHẬT MỚI: Cặp tiền EURUSD rớt mốc 1,1600 💡
Đồng USD tiếp tục phục hồi, khi cặp EURUSD phá vỡ xuống dưới mức đáy của hai tuần gần đây. Đường cong lợi suất Mỹ đã dốc hơn...
Tin tức thị trường
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Oracle đã khiến thị trường sôi động với kết quả kinh doanh mới công bố. Trước giờ mở cửa, cổ phiếu công ty tăng hơn 30%, đưa vốn hóa vượt mức 200 tỷ USD. Dù kết quả EPS và doanh thu không đạt kỳ vọng, các chi tiết trong báo cáo...
Trong hai tuần qua, Bitcoin đã trải qua một đợt điều chỉnh mạnh hơn 10%, trong khi Ethereum lại đang tăng trưởng. Hiện tại, Bitcoin đang giao dịch...
Lịch kinh tế vĩ mô hôm nay khá nhẹ và không có sự kiện lớn nào đáng chú ý, ngoại trừ...
Hôm qua, Donald Trump đã có phát biểu rằng giá dầu sẽ giảm xuống dưới 60 USD/thùng “vào một thời...
Kết thúc phiên giao dịch ngày 26/08, chỉ số S&P 500 tiến 0.41%. Chỉ số Nasdaq Composite cộng 0.44%. Chỉ số Dow Jones tăng...
Hợp đồng tương lai ca cao đã chạm mức cao nhất trong hai tháng, được thúc đẩy bởi lo ngại nguồn cung trong bối cảnh thời tiết khô...
Diễn biến trên phố Wall đang cho thấy sự trái chiều, chỉ số US2000 tăng 0,5%. Các số liệu đơn hàng lâu bền...
Niềm tin người tiêu dùng CB Hoa Kỳ (tháng 8): 97,4 (Dự báo 96,5, trước đó là 97,2) Chỉ số Fed Richmond...
Thủ tướng Pháp François Bayrou tuyên bố rằng vào ngày 8/9 ông sẽ trình lên chính phủ để bỏ...
Bitcoin đang ghi nhận mức giảm trong phiên hôm nay, lùi về mức 110.000 USD khi hoạt động chốt lời kéo giá đồng tiền số...
Chỉ số giá nhà tại Hoa Kỳ theo tháng: -0,2% (Dự báo -0,1%, Trước đó -0,2%) US CaseShiller 20 YoY 2,14% (Dự...
Hàng hóa bền vững của Hoa Kỳ (tháng 7): -2,8% (Dự báo -3,8%, trước đó -9,4%) Hàng hóa lâu...
Hợp đồng tương lai Arabica trên sàn ICE (COFFEE) giảm trong phiên hôm nay do tình hình chốt lời và hoạt động...
Có một bầu không khí bi quan rõ rệt trên các thị trường tài chính châu Âu vào...
Vào thứ Ba, các thị trường tài chính tại châu Âu chứng kiến đà giảm mạnh, trong đó sàn chứng...
Cổ phiếu Pháp đang chịu áp lực mạnh do tình trạng bất ổn chính trị gia tăng sau khi Thủ tướng Francois Bayrou dự định kêu...
Phiên giao dịch ngày thứ Ba trên các thị trường tài chính bắt đầu với xu hướng giảm ở các hợp đồng tương...
Giá khí tự nhiên giảm: Hợp đồng khí tự nhiên (NATGAS) giảm khoảng 2% do việc chuyển đổi hợp đồng tương lai và...
Mùa công bố kết quả sắp kết thúc! Trước mắt chúng ta là báo cáo quan trọng cuối cùng của Mag7,...
