CẬP NHẬT MỚI: Đồng Lira Thổ Nhĩ Kỳ giảm 4% so với đồng USD sau khi thị trưởng Istanbul bị bắt 🚨
Đồng lira Thổ Nhĩ Kỳ vừa trải qua cú lao dốc mạnh, mất hơn 4% giá trị so với đồng đô la Mỹ, chạm đáy lịch sử. Nguyên nhân...
Tin tức thị trường
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Xem tiếp
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Xem tiếp
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Xem tiếp
Đồng lira Thổ Nhĩ Kỳ vừa trải qua cú lao dốc mạnh, mất hơn 4% giá trị so với đồng đô la Mỹ, chạm đáy lịch sử. Nguyên nhân...
Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) đã giữ nguyên lãi suất chủ chốt ở mức 0,5%, mức cao nhất trong 16 năm, sau lần tăng...
Dữ liệu và thông tin nóng: Giá vàng thế giới một lần nữa bứt phá mạnh mẽ, chinh phục đỉnh cao mọi thời...
Sự kiện đáng chú ý nhất trong tuần này chính là cuộc họp của Fed, diễn ra vào 01:00 sáng mai theo...
Biểu đồ giá Vàng, khung thời gian H1: Giá vàng đang đi tích lũy từ phiên Mỹ đến phiên Á sáng...
Kết thúc phiên giao dịch ngày 18/03, chỉ số Dow Jones lùi 260.32 điểm (tương đương 0.62%) xuống 41.581,31...
Cuộc hội đàm giữa Trump và Putin không xoa dịu được tình hình trên Phố Wall. Hợp đồng tương lai của các...
Giá ca cao kỳ hạn hôm nay đã tăng mạnh 2,3%, vượt ngưỡng 8.000 đô la/tấn, sau khi Bờ Biển Ngà dự báo vụ giữa niên...
Alphabet Inc., công ty mẹ của Google, vừa thông báo hôm thứ Ba về thỏa thuận mua lại công ty an ninh mạng Wiz Inc. với mức...
Cặp tiền EUR/USD giảm xuống dưới mức 1,09 mặc dù Đức đã thông qua quỹ mới trị giá 546 tỷ EUR cho chi tiêu quốc phòng...
Sáng ngày mai, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) sẽ bắt đầu cuộc họp kéo dài trong hai ngày để thảo luận...
Các chỉ số chứng khoán Mỹ đang quay đầu giảm mạnh, xóa đi phần lớn đà phục hồi của hai phiên trước đó....
Apple thất bại trong việc kháng cáo chống lại các biện pháp kiểm soát của cơ quan quản lý Đức Google...
20:15, Hoa Kỳ - Sản xuất công nghiệp tháng 2: Sản xuất công nghiệp: thực tế 0,7% MoM. Dự báo...
Cổ phiếu Tesla (TSLA.US) đang trải qua giai đoạn khó khăn. Không chỉ mất gần 52% giá trị kể từ mức đỉnh lịch sử vào tháng...
19:30, Canada - Dữ liệu lạm phát tháng 2: CPI cắt giảm:thực tế 2,9% YoY; dự báo 2,8% YoY; trước đó 2,7% YoY; CPI cốt...
Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent đã có một số phát biểu về nền kinh tế Hoa Kỳ, lệnh trừng phạt và thuế...
BYD vừa giới thiệu một công nghệ sạc nhanh đột phá cho xe điện, được hãng tuyên bố là có tốc độ sạc tương đương...
Quốc gia cư trú bạn chọn hiện không được hỗ trợ. Vui lòng chọn quốc gia khác.
Cơ quan quản lý sẽ thay đổi khi thay đổi ngôn ngữ