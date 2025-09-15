VÀNG vọt 0,8% lập đỉnh mới ở mức 3020 USD trong bối cảnh đồng USD suy yếu 📈
Giá vàng (GOLD) hôm nay tăng gần 0,8%, được thúc đẩy bởi sự suy yếu của đồng USD và tình trạng khan hiếm nguồn...
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Các thị trường chứng khoán châu Âu đang trải qua một ngày tăng điểm khác. Tâm lý lạc quan mạnh mẽ...
17:00, Đức - Chỉ số tâm lý kinh tế ZEW tháng 3: Thực tế 51,6; Dự báo 48,1; Trước đó 26,0; 17:00, Đức - Điều...
Giá dầu thô WTI đang có dấu hiệu phục hồi mạnh mẽ, tăng gần 1,60% trong phiên giao dịch hôm nay, khi những lo ngại về căng...
Dữ liệu và thông tin nóng: Giá vàng thế giới thiết lập mốc kỷ lục mới trong sáng nay và tiếp tục...
Lịch kinh tế hôm nay có nhiều dữ liệu quan trọng, bao gồm báo cáo về thị trường xây dựng Mỹ và sự thay đổi giá...
Biểu đồ giá Vàng, khung thời gian H1: Nguồn: xStation Kỳ lục mới trong lịch sử kim loại quý được thiết lập tạm thời ngay...
Biểu đồ cổ phiếu, khung thời gian M15: Nguồn: xStation
Kết thúc phiên giao dịch ngày 17/03, chỉ số S&P 500 tiến 0,64% lên 5.675,12 điểm, còn chỉ số Nasdaq cộng 0,31%...
Cổ phiếu Intel hôm nay đã chứng kiến cú nhảy vọt ấn tượng 8,1%, trở thành động lực tăng trưởng chính cho cả S&P 500...
Tổng thống Donald Trump vừa đưa ra lời cảnh báo đanh thép, tuyên bố "Iran sẽ phải trả giá cho bất kỳ hành động bắn...
Chính quyền Trump dự kiến sẽ áp dụng các biện pháp thuế quan "đối xứng" từ ngày 2 tháng 4 năm 2025....
Goldman Sachs đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền AUDJPY. Goldman Sachs khuyến nghị mở vị thế bán trên cặp tiền với các mức...
Netflix được nâng hạng lên mức “Mua” nhờ tiềm năng tăng trưởng về lĩnh vực quảng cáo Nvidia tăng vọt trước...
Đầu tuần này, ngành thời trang châu Âu chứng kiến sự lao dốc mạnh mẽ, trở thành một trong những lĩnh vực có hiệu...
19:30, Hoa Kỳ - Dữ liệu bán lẻ tháng 2: Doanh số bán lẻ cốt lõi: thực tế 0,3% MoM; dự báo 0,3% MoM; trước đó...
Thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm trong phiên hôm nay sau khi dữ liệu bán lẻ Trung Quốc vượt kỳ vọng. Tuy...
Dữ liệu và thông tin nóng: Giá vàng thế giới hiện đang giao dịch ở mức 2.990,2 USD/oz, sau khi lần đầu tiên...
Tuần này, tâm điểm của thị trường sẽ là quyết định lãi suất của Fed. Tuy nhiên, trước khi có thông tin chính...
