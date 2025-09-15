Tin đầu ngày (17.03.2025): Phố Wall phục hồi sau chuỗi ngày "tồi tệ"
Kết thúc phiên giao dịch ngày 14/03, chỉ số Dow Jones tăng 674,62 điểm (tương đương 1.65%) lên 4.488,19 điểm. Chỉ số S&P...
Tin tức thị trường
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Đồng (COPPER) đang chứng kiến một đợt điều chỉnh nhẹ (-0,5%), nhưng xu hướng tăng giá mạnh mẽ từ đầu năm (+11,3%) đã đưa kim loại công...
Hợp đồng tương lai ca cao trên sàn ICE giảm mạnh 4% trong phiên hôm nay, rơi xuống mức thấp nhất trong 4 tháng do nguồn...
Cổ phiếu Macy's (M.US) - chuỗi cửa hàng bách hóa lớn nhất của Mỹ, lao dốc gần 5% giữa bối cảnh thị trường chứng khoán Mỹ...
Thị trường Phố Wall ghi nhận sự phục hồi ấn tượng, được thúc đẩy bởi tâm lý lạc quan lan tỏa trong nhóm cổ phiếu "Mag7"...
Dữ liệu tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan (sơ bộ): Tâm lý người tiêu dùng: 57,9...
Theo thông tin từ Handelsblatt và phóng viên của đảng Xanh, liên minh CDU/SPD của Đức đã đạt được thỏa thuận với...
Giá vàng vừa ghi dấu mốc lịch sử, lần đầu tiên vượt ngưỡng 3.000 USD/ounce, khẳng định đà tăng mạnh mẽ của kim loại quý...
Biểu đồ giá Vàng, khung thời gian H1: Nguồn: xStation
Dữ liệu và thông tin nóng: Giá vàng thế giới bứt phá ngoạn mục trong phiên thứ Năm, áp sát...
15:00 - Dữ liệu lạm phát của Tây Ban Nha trong tháng 2 CPI MoM: Thực tế 0,4%. Dự báo 0,4%. Trước đó 0,4% CPI...
Thị trường chứng khoán Trung Quốc vừa chứng kiến một phiên giao dịch bùng nổ, khi chỉ số CH50cash tăng vọt 2,6%, đạt mức cao nhất trong...
14:45 - Dữ liệu lạm phát của Pháp tháng 2: CPI (theo tháng): Thực tế 0% MoM. Dự kiến 0% MoM. Trước đó 0,2%...
14:00, Đức - Dữ liệu lạm phát tháng 2 CPI (theo tháng): Thực tế 0,4% MoM. Dự kiến 0,4% MoM. Trước đó 0,4% MoM CPI (theo...
07:00 - Dữ liệu kinh tế Anh tháng 2 GDP (theo tháng): Thực tế -0,1% MoM. Dự kiến 0,1% MoM. Trước đó 0,4% MoM GDP...
Lịch kinh tế ngày hôm nay có dữ liệu GDP của Vương quốc Anh, số liệu lạm phát của Đức và khảo sát tâm lý...
Biểu đồ giá Vàng, khung thời gian H1: Vàng chính thức thiết lập các mức đỉnh lịch sử mới sau chuỗi ngày chững...
Giá vàng leo thang đỉnh điểm, chạm ngưỡng 2.970,18 USD/ounce, khi nhà đầu tư đổ xô tìm kiếm "bến đỗ" an toàn...
