Tin đầu ngày (14.03.2025): Phố Wall lại bị bán tháo, vàng tiến gần mốc 3,000 USD vì lo ngại về thuế quan
Kết thúc phiên giao dịch ngày 13/03, chỉ số S&P 500 lùi 1,39% xuống 5.521,52 điểm. Chỉ số này...
Tin tức thị trường
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Xem tiếp
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Xem tiếp
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Xem tiếp
Kết thúc phiên giao dịch ngày 13/03, chỉ số S&P 500 lùi 1,39% xuống 5.521,52 điểm. Chỉ số này...
Biểu đồ giá Vàng, khung thời gian H1: Giá Vàng tiếp tục tăng mạnh sau khi vượt đỉnh lịch sử trước đó tại mức 2.955...
Thị trường chứng khoán Mỹ vừa chứng kiến một phiên giao dịch đầy biến động, khi đà bán tháo quay trở lại sau những tín...
Biểu đồ giá Vàng, khung thời gian H1: Nguồn: xStation
Tồn kho khí đốt theo báo cáo của EIA: Thực tế -62B (Dự báo -50B, Trước đó -80B)
Thứ Năm, thị trường chứng khoán Mỹ mở cửa chìm trong sắc đỏ, phản ánh tâm lý lo ngại về thuế quan. Tuy nhiên, dữ...
Trên sàn giao dịch chứng khoán Euronext của Hà Lan, cổ phiếu InPost (INPST.NL) đã giảm gần 6% hôm nay, sau khi...
Giá cà phê kỳ hạn (COFFEE) giảm hơn 2% trong phiên hôm nay, do những lo ngại ngày càng tăng về khả năng dư...
Cổ phiếu Tesla Inc. (TSLA.US) đã trải qua biến động mạnh trong quý này, giảm hơn 34% từ đầu năm do hàng loạt thách thức...
19:30, Hoa Kỳ - Dữ liệu lạm phát tháng 2: PPI cốt lõi (theo năm): thực tế 3,4% YoY; dự báo 3,6% YoY;...
Tình hình thị trường chung: Thị trường châu Âu phần lớn giao dịch trong sắc xanh trong phiên thứ Năm, tuy nhiên,...
Tổng thống Trump đe dọa áp thuế cao (lên đến 200%) đối với rượu vang và đồ uống có cồn của Pháp, nếu mức thuế 50% đối...
Sản xuất công nghiệp của Khu vực đồng tiền chung châu Âu (tháng 1): Thực tế 0,8% MoM. Dự kiến 0,6% MoM. Trước đó -1,1%...
Chỉ số S&P 500 (US500) đã có dấu hiệu phục hồi sau đợt bán tháo gần đây, nhờ vào báo cáo lạm...
Dữ liệu và thông tin nóng: Giá vàng thế giới tiếp tục xu hướng tăng, đóng cửa ở 2.934,9 USD/oz (GOLD)...
14:30, Thụy Sĩ - Dữ liệu lạm phát tháng 2: PPI (theo tháng): Thực tế 0,3%; Dự báo 0,2% MoM; Trước đó...
Sau khi báo cáo CPI của Mỹ mang đến tín hiệu lạc quan vào ngày hôm qua, sự chú ý của giới đầu tư...
Biểu đồ giá Vàng, khung thời gian H1: Sau báo cáo CPI cho thấy lạm phát Mỹ tiếp tục hạ nhiệt dẫn đến khả năng cắt...
Theo Bloomberg, tập đoàn đầu tư tư nhân KKR (KKR.US) và Warburg Pincus đang trong quá trình đàm phán để...
Quốc gia cư trú bạn chọn hiện không được hỗ trợ. Vui lòng chọn quốc gia khác.
Cơ quan quản lý sẽ thay đổi khi thay đổi ngôn ngữ