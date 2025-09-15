Tin đầu ngày (13.03.2025): Phố Wall khởi sắc sau báo cáo lạm phát Mỹ
Kết thúc phiên giao dịch ngày 12/03, chỉ số Nasdaq cộng 1,22% lên 17.648,45 điểm, còn chỉ số S&P 500 tiến 0.49%...
Tin tức thị trường
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Xem tiếp
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Xem tiếp
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Xem tiếp
Kết thúc phiên giao dịch ngày 12/03, chỉ số Nasdaq cộng 1,22% lên 17.648,45 điểm, còn chỉ số S&P 500 tiến 0.49%...
Cổ phiếu Mỹ tăng điểm vào thứ Tư sau khi Chỉ số Giá Tiêu dùng (CPI) cho thấy chi phí nhà ở tăng với tốc độ chậm...
Tồn kho dầu thô của EIA: Thực tế +1,448 triệu thùng. Dự kiến +2 triệu thùng. Trước đó +3,16 triệu thùng Tồn...
Thị trường Mỹ thể hiện sức bật: US100 +1.36%, US500 +0.89%, US30 +0.34%, US2000 +0.74%. VIX giảm -3.91% xuống 23.33, cho thấy tâm lý...
Roche (ROG.CH) đang bước vào một giai đoạn phát triển mới sau khi mua quyền sở hữu một liệu pháp điều trị bệnh béo phì...
20:30, Hoa Kỳ - Dữ liệu lạm phát tháng 2: CPI tổng thể (theo năm): thực tế 2,8% YoY; dự báo 2,9% YoY; trước đó 3,0%...
Tình hình chung của thị trường: Thị trường chứng khoán châu Âu đang giao dịch trong sắc xanh trong phiên giao dịch...
Thị trường hàng hóa có mức giảm nhẹ sau khi Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) công bố báo cáo WASDE mới nhất....
Các chỉ số chứng khoán Phố Wall đang có mức tăng nhẹ trước khi dữ liệu báo cáo CPI tháng 2 của Mỹ được công...
Thị trường chứng khoán Mỹ đang phục hồi nhẹ sau các phiên giảm trước đó. Nasdaq 100 (US100) tăng 0,4%, trong khi chỉ số...
Doanh số bán lẻ theo mùa từ Tây Ban Nha (tháng 1 năm 2025) đạt 2,2% YoY so với dự kiến 3,8% và trước đó 4%.
Cổ phiếu Puma (PUM.DE) tiếp tục giảm mạnh vào hôm nay, đạt mức chưa từng thấy kể từ năm 2015. Doanh số bán hàng và dự...
Dữ liệu và thông tin nóng: Giá vàng thế giới phục hồi mạnh, đóng cửa phiên vừa qua tại mốc 2.916,6...
Kết thúc phiên giao dịch ngày 11/03, chỉ số S&P 500 lùi 0,76% xuống 5.572,07 điểm. Tại mức thấp nhất trong phiên,...
Cổ phiếu Apple (AAPL.US) đang chịu áp lực lớn, giảm mạnh 4,2%, dẫn đầu đà lao dốc của nhóm 'Magnificent 7'. Nguyên nhân...
Phiên giao dịch ngày thứ Ba chứng kiến sự lao dốc của thị trường chứng khoán Mỹ, với chỉ số US500 giảm gần 0,85%. Nguyên nhân...
Quốc gia cư trú bạn chọn hiện không được hỗ trợ. Vui lòng chọn quốc gia khác.
Cơ quan quản lý sẽ thay đổi khi thay đổi ngôn ngữ