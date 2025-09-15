CẬP NHẬT MỚI: Trump tăng thuế đối với nhôm và thép của Canada 📌
Donald Trump đã chỉ thị cho Bộ trưởng Thương mại áp dụng mức thuế bổ sung từ 25% đến 50% đối với tất cả thép và nhôm...
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Nasdaq chuyển sang giảm sau khi mở cửa trong sắc xanh Cổ phiếu Oracle giảm do dự báo lợi nhuận thấp hơn kỳ vọng Số lượng việc...
21:00, Hoa Kỳ - Việc làm JOLTS tháng 1: thực tế 7.740M; dự báo 7.650M; trước đó 7.508M; Dữ liệu...
Credit Agricole đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền EURGBP. Credit Agricole khuyến nghị mở vị thế bán trên cặp tiền với các...
Dầu: Giá dầu tiếp tục chịu áp lực sau phát biểu của Donald Trump, người sẵn sàng hy sinh tăng trưởng kinh tế để duy trì...
Thị trường chứng khoán Trung Quốc đang trỗi dậy mạnh mẽ, và một lần nữa thu hút sự chú ý của giới đầu tư toàn...
Cặp tiền EUR/USD đang có mức tăng mạnh hôm nay, tăng hơn 0.65% và vượt qua ngưỡng kháng cự tâm lý quanh 1.09. Đồng...
Thị trường chứng khoán châu Âu giao dịch trong sắc xanh hôm nay, với hầu hết các chỉ số chính đều tăng, dẫn...
Thị trường chứng khoán Mỹ đang cố gắng lấy lại đà tăng sau những phiên giảm vừa qua, với chỉ số US100 tăng 0,9%. Thị...
Dữ liệu và thông tin nóng: Giá vàng thế giới vừa tuột mốc 2.900 USD/oz, đóng cửa ngày 10/3 tại...
Biểu đồ giá Vàng, khung thời gian H1: Sau nhiều lần test khu vực hỗ trợ quanh $2900, cuối cùng giá vàng cũng đã...
Cổ phiếu Tesla (TSLA) đã chứng kiến một đợt bán tháo mạnh vào thứ Hai, giảm hơn 12% và chạm mức thấp nhất trong năm...
Kết thúc phiên giao dịch ngày 10/03, chỉ số S&P 500 giảm 2.7% xuống 5.614,56 điểm, có thời điểm chạm mức thấp nhất...
Giá Bitcoin đã giảm 4,5% xuống còn 78.800 USD, đánh dấu phiên thứ 5 liên tiếp lao dốc bất chấp các chính...
Trung tâm Dữ liệu Kinh tế Vi mô của Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York đã công bố Khảo sát Kỳ vọng...
Đồng đô la Mỹ đang bị các nhà đầu cơ bán ra với tốc độ cao nhất trong lịch sử, theo dữ liệu hợp đồng tương lai. Có nhiều...
Cổ phiếu của Robinhood Markets (HOOD.US) đã trải qua một đợt sụt giảm mạnh, giảm 12% trong ngày hôm nay, sau khi công ty đạt...
Thị trường Mỹ giảm điểm khi VIX tăng: US100 -0.97%, US500 -0.56%, US30 -0.10%, US2000 +0.07%. VIX tăng +2.90% lên 23.03. Đợt bán...
Tuần mới mở màn với một đợt bán tháo dữ dội trên thị trường chứng khoán Mỹ, đặc biệt là đối với các cổ...
