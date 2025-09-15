DE40: Cổ phiếu châu Âu chịu áp lực, DE40 giảm 2.3% 📉
Tình hình chung của thị trường: Thị trường chứng khoán châu Âu mở cửa trong sắc đỏ trong phiên giao dịch thứ Hai....
Tin tức thị trường
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Cổ phiếu của Novo Nordisk (NOVOB.DK) đã giảm hơn 5,5% trong ngày hôm nay sau khi công bố kết quả thử nghiệm lâm sàng...
ANZ Research đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền EURUSD. ANZ Research khuyến nghị mở vị thế bán trên cặp tiền với các mức...
Cặp tiền EURUSD giảm mạnh sau khi một quan chức của "Đảng Greens" (Đảng Xanh) của Đức kêu gọi các thành viên của đảng...
Mùa báo cáo thu nhập đã đi đến hồi kết, và các công ty công nghệ lớn cũng đã công bố...
16:30, Khu vực đồng tiền chung châu Âu, Chỉ số Sentix tháng 3: Thực tế: -2.9 Dự báo: -8,5 Trước đó: -12.7 Nguồn:...
Nhân dân tệ Trung Quốc tiếp tục suy yếu so với đồng USD, với USDCNH bật tăng từ ngưỡng hỗ trợ trong vùng tích lũy, phản ứng trước...
Thị trường bước vào tuần mới với nhịp giao dịch thận trọng, khi nhà đầu tư chờ đợi dữ liệu lạm phát Mỹ vào thứ Tư – yếu...
Thị trường tài chính vẫn đang biến động mạnh do các quyết định gần đây về thuế quan thương mại và kế hoạch đầu tư quốc...
14:00, Đức - Sản xuất công nghiệp tháng 1: Theo tháng: Thực tế 2,0% MoM; Dự báo 1,6% MoM; Trước đó -2,4% MoM; Theo...
Kết thúc phiên giao dịch ngày 07/3, chỉ số S&P 500 tiến 0,55% lên 5.770,20 điểm, còn chỉ số Nasdaq cộng 0.7%...
Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell tin tưởng rằng nền kinh tế Hoa Kỳ đang vận hành tốt và chính sách tiền...
Cổ phiếu Broadcom (AVGO.US) đã tăng 4% sau khi công bố kết quả kinh doanh quý đầu tiên vượt xa kỳ vọng của giới phân tích....
Tổng thống Mỹ - Donald Trump, đã đe dọa áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Nga, với lý do rằng Moscow...
Phố Wall khởi động phiên giao dịch thứ Sáu trong trạng thái không có xu hướng rõ ràng, với các chỉ...
Thay đổi việc làm tại Canada: Thực tế 1,1 nghìn. Dự kiến 20 nghìn. Trước đó 76 nghìn. Tỷ lệ thất nghiệp của Canada:...
20:30, Hoa Kỳ - Dữ liệu việc làm tháng 2: Bảng lương phi nông nghiệp tư nhân: thực tế 140K; dự báo 142K; trước...
