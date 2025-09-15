Dầu tăng 1,3% vượt mức 70 USD/thùng do căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Iran📈
Giá dầu đã phục hồi nhẹ trong phiên hôm nay, với mức tăng gần 1,5% sau khi thiết lập mức đáy tại mức 68 USD/thùng...
Tin tức thị trường
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
BMW không đáp ứng tiêu chuẩn USMCA, cổ phiếu mất 4.5% Tình hình chung của thị trường: Thị trường châu Âu...
Dự báo đồng thuận từ Bloomberg cho thấy NFP đạt 160 nghìn việc làm. Báo cáo ADP cho thấy tăng trưởng việc làm...
LSEG đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền USDCAD. LSEG khuyến nghị mở vị thế mua trên cặp tiền với các mức sau: Entry (theo...
17:00, Khu vực đồng Euro - Dữ liệu GDP quý 4 năm 2024: GDP (theo năm): Thực tế 1,2% YoY. Dự báo 0,9% YoY; Trước đó 0,9% YoY; GDP...
Dữ liệu và thông tin nóng: Giá vàng thế giới tiếp tục trải qua một phiên giao dịch giằng co giữa lực mua...
Giá Bitcoin đã liên tục lao dốc sau khi đạt đỉnh lịch sử gần đây, hiện tại giá đã giảm xuống còn 88.946...
Bitcoin giảm từ mức đỉnh gần đây, giao dịch ở $88,946, khi kế hoạch "Dự trữ Bitcoin Chiến lược" của Tổng thống Trump không đáp...
14:00, Đức - Đơn đặt hàng lâu bền tháng 1: Theo tháng: Thực tế -7,0% MoM; dự báo -2,4% MoM; trước đó...
Lịch kinh tế hôm nay có dữ liệu việc làm quan trọng của Hoa Kỳ, số liệu tăng trưởng GDP của châu Âu và nhiều phát...
Biểu đồ giá Vàng, khung thời gian H1 Giá vàng đang cho thấy rõ xu hướng đi ngang quanh vùng giá $2893...
Kết thúc phiên giao dịch ngày 06/03, chỉ số Dow Jones lùi 427,51 điểm (tương đương 0.99%) xuống 42.579,08 điểm, sau khi...
Làn sóng bán tháo trên thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục lan rộng, với US100 giảm hơn 2.2% trong phiên...
Cổ phiếu Fastenal (FAST.US) hôm nay tăng gần 4%, đạt mức cao nhất trong năm sau khi công bố báo cáo doanh số tháng 2 năm...
Tổng thống Trump hôm nay đã tuyên bố trên Truth Social rằng mọi mức thuế đối với hàng hóa trong hiệp định USMCA...
Cổ phiếu của Hims & Hers (HIMS.US), công ty chuyên cung cấp các loại thuốc được pha chế theo đơn, đã chứng kiến mức giảm...
Hợp đồng tương lai cà phê đã chấm dứt chuỗi ba phiên tăng liên tiếp, giảm hơn 4% trong phiên hôm nay. Những...
Tồn kho khí đốt tự nhiên của Hoa Kỳ theo EIA: Thực tế -80 bcf. Dự kiến -92 bcf. Trước đó -261 bcf Mức công bố này thấp...
