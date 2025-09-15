Thị trường Mỹ: Mở cửa trong sắc đỏ do tâm lý bất ổn
Các chỉ số chứng khoán Mỹ đang có diễn biến trái chiều, với phần lớn các chỉ số chính đều ghi nhận mức...
Tin tức thị trường
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
21:45, Hoa Kỳ - Dữ liệu PMI tháng 2: Chỉ số PMI dịch vụ của S&P Global: Thực tế 51. Dự kiến 49,7. Trước...
Hoa Kỳ - Dữ liệu việc làm tháng 2: Thay đổi việc làm phi nông nghiệp của ADP: Thực tế: 77 nghìn; Dự báo...
Cổ phiếu của Moderna (MRNA.US) tăng gần 9% trước khi Phố Wall mở cửa, nguyên nhân chính khiến cho cổ phiếu tăng mạnh là bởi thông...
Dầu: OPEC+ đã chỉ ra trong tuyên bố gần đây rằng họ dự định tiếp tục tăng sản lượng từ tháng 4 tới. Mức tăng sản lượng...
DE40 Tăng 1.75% Ngành Vũ Khí, Tài Chính và Công Nghiệp Dẫn Đầu Tăng Trưởng Tại Châu Âu Dự Báo...
15:15, Tây Ban Nha - Dữ liệu PMI tháng 2: Chỉ số PMI dịch vụ: Thực tế 56,2; Dự báo 55,4; Trước đó 54,9; 15:45,...
Dữ liệu và thông tin nóng: Giá vàng vừa có phiên phục hồi mạnh mẽ, tái lập mốc 2.900 USD/oz,...
EURUSD tiếp tục phục hồi mạnh mẽ kể từ đầu tuần. Cặp tiền này đã tăng 0.50% trong hôm nay, đạt mức 1.0660 và ghi nhận tổng mức...
Hôm nay, thị trường sẽ đón nhận một số dữ liệu kinh tế vĩ mô quan trọng, trong đó các nhà đầu tư đặc biệt chú...
Biểu đồ giá VÀNG, khung thời gian H1: Vì kháng cự H4 quanh mốc $2918-20 vẫn đang chưa bị phá vỡ nên chúng...
Kết thúc phiên giao dịch ngày 04/03, chỉ số Dow Jones rớt 670,25 điểm (tương đương 1.55%) xuống 42.520,99 điểm, sau khi...
Các chỉ số chứng khoán Mỹ đang cố gắng phục hồi và hiện tại chỉ số US100 chỉ còn giảm -0,8% so với mức giảm gần -2% trước khi...
Hợp đồng khí đốt tự nhiên (NATGAS) tăng gần 9% trong phiên giao dịch hôm nay, do sự bất ổn gia tăng trên thị trường năng...
Hợp đồng tương lai bông đã giảm mạnh hôm nay, xuống mức thấp nhất kể từ tháng 8 năm 2020, sau khi Trung Quốc, quốc gia mua bông...
Chỉ số US500 giảm 1.8%, trong khi chỉ số biến động VIX tăng mạnh 12%. Đồng đô la Mỹ đang trải qua một số mất giá nhẹ. Các ngành...
