PDD Holdings xóa bỏ mức tăng vào đầu phiên; kết quả quý 2 cho thấy điều gì?
PDD Holdings (PDD.US) đã vượt kỳ vọng của thị trường cả về lợi nhuận và doanh thu, chủ yếu nhờ chi phí marketing trong quý...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Oracle đã khiến thị trường sôi động với kết quả kinh doanh mới công bố. Trước giờ mở cửa, cổ phiếu công ty tăng hơn 30%, đưa vốn hóa vượt mức 200 tỷ USD. Dù kết quả EPS và doanh thu không đạt kỳ vọng, các chi tiết trong báo cáo...
Tóm tắt ngắn gọn: Bernstein khuyến nghị tránh mua cổ phiếu Intel (INTC.US) mặc dù vẫn duy trì xếp hạng "Market...
Hoạt động công nghiệp của Cục Dự trữ Liên bang Dallas Hiện tại: -1,8% (dự báo 0,9% , trước đó 0,9% ) Ngành...
Dữ liệu bán nhà mới: Doanh số bán nhà trong tháng 7: thực tế đạt 652 nghìn (dự báo 630 nghìn) Doanh...
Phiên giao dịch hôm nay tại Phố Wall mở cửa với tâm lý hơi bi quan, chủ yếu do hoạt động chốt lời sau phản ứng tăng mạnh vào...
Giá khí tự nhiên tiếp tục đà giảm mạnh đã bắt đầu từ tuần trước. Sau khi đáo hạn hợp đồng (rollover), thị trường...
Thị trường toàn cầu mở cửa phiên giao dịch thứ Hai trong trạng thái trái chiều. Hợp đồng tương lai phố Wall giảm nhẹ, trong...
Bài phát biểu của Jerome Powell tại Jackson Hole hôm thứ Sáu đã tạo nên sự hưng phấn trên các chỉ...
Chỉ số Khí hậu Kinh doanh Ifo tháng 8: 89 (dự báo: 86,8; trước đó: 88,6) Điều kiện hiện tại: 86,4 (dự báo:...
Chỉ số đô la Mỹ (USDIDX) đã xóa sạch mức tăng từ đầu phiên châu Á (hiện tại: +0,05%), cho thấy áp lực giảm...
Bài phát biểu mang tính “ôn hòa” của Chủ tịch Fed tại hội nghị Jackson Hole đã kích hoạt sự...
Một trong những sự kiện then chốt của thị trường tài chính toàn cầu – Hội nghị chuyên đề kinh tế Jackson Hole –...
Kết thúc phiên giao dịch ngày 22/08, chỉ số Dow Jones tăng 1.89% lên mức đỉnh mới và khép phiên...
Chỉ số các công ty vốn hóa nhỏ đang ghi nhận mức tăng ấn tượng sau bài phát biểu của Jerome Powell. Sự chuyển hướng sang...
Các chỉ số chứng khoán Trung Quốc đang tăng nhờ làn sóng lạc quan trên thị trường toàn cầu, sự suy yếu của đồng...
Những phát biểu mang tính “ôn hòa” của Chủ tịch Fed đang hỗ trợ định giá các tài sản rủi ro,...
Canada sẽ áp dụng miễn thuế đối với nhiều hàng hóa từ Mỹ theo USMCA và sẽ gỡ bỏ các biện pháp thuế trả đũa đối...
Hợp đồng tương lai của chỉ số Dow Jones Industrial Average đã tăng mạnh sau bài phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell tại hội nghị...
