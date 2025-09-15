DE40: Thị trường chứng khoán châu Âu "ảm đạm" sau đà tăng mạnh mẽ 📉
Ngành vũ khí vẫn là "hầm cứu cánh" cho sự tăng trưởng của thị trường chứng khoán châu Âu Thị...
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Các đồng tiền mã hóa đang trải qua một phiên giảm giá khác trong hôm nay, tiếp nối đợt bán tháo...
Tính đến hôm nay, Hoa Kỳ đã áp dụng mức thuế 25% đối với Mexico và Canada, cùng với một mức phạt bổ sung 10% đối...
Thị trường đang chứng kiến một tình huống khá thú vị sau khi các mức thuế được áp dụng đối với Canada, Mexico và...
Dữ liệu và thông tin nóng: Giá vàng thế giới đã phục hồi mạnh mẽ vào đầu tuần này và...
Những diễn biến xoay quanh vấn đề thuế quan đã gây ra những phản ứng căng thẳng trên thị trường. Chứng khoán toàn cầu...
Giá dầu lao dốc xuống mức thấp nhất trong ba tháng, Brent giảm còn 71,26 USD/thùng khi áp lực thị trường gia tăng từ...
Sự suy giảm trên thị trường chứng khoán Mỹ đang tăng tốc, và sau phiên giao dịch yếu nhất trong năm nay đối với S&P 500,...
Kết thúc phiên giao dịch ngày 03/03, chỉ số S&P 500 lùi 1,76% xuống 5.849,72 điểm, đánh dấu phiên tồi...
Donald Trump vừa tuyên bố mức thuế mới đối với các sản phẩm nông nghiệp nhập khẩu sẽ có hiệu lực vào ngày 2 tháng...
OPEC+ dự kiến sẽ tăng sản lượng dầu vào tháng 4 sau nhiều lần trì hoãn. Một trong những lý do đằng sau quyết định này...
Credit Agricole đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền AUDUSD. Credit Agricole khuyến nghị mở vị thế mua trên cặp tiền với các mức sau: Entry...
Thị trường chứng khoán châu Âu đang "nín thở" theo dõi sát sao những diễn biến địa chính trị xung...
Tập đoàn Sản xuất Chất bán dẫn Đài Loan (TSMC.US) công bố kế hoạch đầu tư "khủng" 100 tỷ USD vào các...
Credit Agricole đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền NZDUSD. Credit Agricole khuyến nghị mở vị thế mua trên cặp tiền với các mức sau: Entry...
Phố Wall đã cho thấy sự phục hồi trong những phút đầu tiên của phiên đầu tuần mới. Các chỉ số đã cố gắng phục hồi...
22:00, Hoa Kỳ - Dữ liệu ISM tháng 2: Việc làm sản xuất của ISM: Thực tế 47,6; Trước đó 50,3; Chỉ số đơn hàng sản xuất...
Lợi Nhuận Hưng Phấn Đầu Tuần Liệu Gánh Nặng Hỗ Trợ Quân Sự Cho Ukraine Đang Dần Chuyển Sang Châu Âu? Cổ Phiếu Rheinmetall...
