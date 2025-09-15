Thị trường nổi bật - USDIDX (03.03.2025)
Chỉ số Đô la Mỹ (USDIDX) đang ghi nhận mức giảm trong hôm nay, do nhiều yếu tố - từ sự không chắc chắn xung quanh các mức thuế...
Tin tức thị trường
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Lạm phát CPI khu vực đồng Euro (sơ bộ): Theo năm: Thực tế 2,4% YoY. Dự báo 2,3% YoY, Trước đó 2,5% YoY Theo...
Chỉ số PMI sản xuất của Anh (chính thức): Thực tế 46,9 (Dự báo 46,4, trước đó 46,4) Số lượng phê duyệt thế chấp tại Anh:...
Hôm nay, cổ phiếu của các tập đoàn quốc phòng lớn như Rheinmetall của Đức, Kongsberg Gruppen của Na Uy và BAE Systems...
Thị trường chứng khoán châu Âu mở cửa tích cực, chỉ số Hoa Kỳ tăng nhẹ. Dữ liệu của Châu Âu và Chỉ...
Dữ liệu PMI sản xuất tháng 2 (chính thức): Eurozone: Thực tế 47,6 (Dự báo 47,3, trước đó 47,3) Đức: Thực tế 46,5 (Dự...
Cuối tuần qua, thị trường tiền điện tử đã tăng mạnh sau khi Donald Trump thông báo qua Truth Social và X rằng Hoa Kỳ sẽ thiết...
Dữ liệu và thông tin nóng: Giá vàng thế giới vừa có phiên tăng đầu tuần sau đợt điều chỉnh giảm...
Kết thúc phiên giao dịch ngày 28/02, chỉ số S&P 500 tiến 1,59% lên 5.954,50 điểm. Chỉ số Dow Jones cộng 601,41 điểm...
Hôm nay, cuộc đàm phán giữa Tổng thống Trump, Phó Tổng thống Vance và Tổng thống Ukraine Zelensky đã kết thúc...
Vàng đã chứng kiến phiên giao dịch tồi tệ nhất kể từ tuần 2 của tháng 11, với mức giảm khoảng 3% so với mức giảm 4,5% vào...
Thị trường chứng khoán Mỹ vừa trải qua một tuần giao dịch đầy biến động với những đợt tăng giảm mạnh mẽ. Tuy nhiên, vào phiên...
Cổ phiếu của HP (HPQ.US) giảm hơn 3,5% ngoài phiên mặc dù kết quả kinh doanh của công ty tốt hơn dự kiến và dự báo...
20:30, Hoa Kỳ - Dữ liệu lạm phát tháng 1: Chỉ số giá PCE (theo tháng): Thực tế 0,3% MoM; Dự báo 0,3% (MoM); Trước...
20:30, Canada - Dữ liệu GDP : GDP theo quý (Quý 4): Thực tế 0,6% QoQ; Trước đó 0,5% QoQ; GDP theo năm (Q4):...
20:00, Đức - Dữ liệu lạm phát tháng 2: HICP (theo năm): Thực tế 2,8% YoY; Dự báo 2,7% YoY; Trước đó...
