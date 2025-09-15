Đức công bố dữ liệu CPI từ các bang 🔍EURUSD cố gắng phục hồi sau đợt bán tháo mạnh
Dữ liệu CPI cho các bang riêng lẻ của Đức vừa được công bố. Những bang quan trọng nhất, về GDP khu vực bao gồm, Bắc Rhine-Westphalia,...
Tin tức thị trường
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Cổ phiếu của Heico Corp. (HEI.US), công ty hàng không vũ trụ và quốc phòng, đã nhảy vọt gần 14% vào ngày...
Vàng tiếp tục lao dốc, chịu tác động từ sự phục hồi của đồng USD. Đồng USD đã tăng mạnh sau khi Trump công bố áp thuế...
Bitcoin đã chứng kiến một đợt lao dốc mạnh, giảm xuống còn 78.363 USD trong phiên chiều nay, tương đương mức giảm đáng kể 25%...
Dữ liệu và thông tin nóng: Thị trường vàng thế giới đã chứng kiến một đợt bán tháo mạnh trong...
Pháp, Dữ liệu kinh tế tháng 2: GDP (theo quý): Thực tế -0,1% QoQ. Dự kiến -0,1% QoQ. Trước đó -0,1% QoQ CPI...
Hôm nay, nhà đầu tư sẽ theo dõi sát sao các báo cáo vĩ mô quan trọng, trong bối cảnh căng thẳng thương...
14:00 - Doanh số bán lẻ của Đức trong tháng 1: Doanh số bán lẻ của Đức (theo tháng): Thực tế 3,5% MoM. Dự kiến 1,7%...
Kết thúc phiên giao dịch ngày 27/02, chỉ số S&P 500 rớt 1,59% xuống 5.861,57 điểm. Chỉ số này vẫn ghi nhận sắc đỏ...
Mặc dù được coi là một sự thay thế cho cổ phiếu Nvidia (NVDA.US) đình đám, nhưng Công ty Sản xuất Chất bán dẫn...
Tồn kho khí đốt tự nhiên của EIA (tỷ feet khối, BCF): Thực tế -261B Dự báo -271B Trước đó -196B Nguồn:...
Phố Wall diễn biến trái chiều sau báo cáo tài chính Nvidia Dữ liệu GDP Mỹ giảm nhiệt Chỉ số lạm...
Cặp tiền EURUSD giảm 0,6% sau khi Trump tiếp tục thay đổi chính sách thuế quan. Tổng thống Mỹ vừa thông báo trên nền tảng...
20:30, Hoa Kỳ - Dữ liệu GDP : GDP (Quý 4): Thực tế 2,3% QoQ; Dự báo 2,3% QoQ; Trước đó 3,1% QoQ; Doanh số GDP (Quý...
Sau khi ECB công bố biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ mới nhất, tỷ giá cặp tiền EURUSD tăng nhẹ. Biên bản này...
Chỉ số DAX của Đức giảm gần 1% trong phiên cuối tuần, hợp đồng tương lai DE40 giảm 0.25% Cổ phiếu ngành ô tô Đức chịu...
Chỉ số chứng khoán châu Âu giảm nhẹ, trong khi Phố Wall đang cố gắng phục hồi. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng...
Dữ liệu và thông tin nóng: Giá vàng thế giới tiếp tục thử thách kiên nhẫn của các nhà...
Hôm qua, Donald Trump đã công bố kế hoạch áp đặt thuế 25% đối với hàng hóa từ châu Âu, bao gồm cả ô...
Kết thúc phiên giao dịch ngày 26/02, chỉ số S&P 500 nhích 0,01% lên 5.956,06 điểm. Chỉ số Nasdaq cộng 0,26%...
