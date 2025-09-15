Thị trường nổi bật - EURUSD (27.02.2025)
Hôm qua, Donald Trump đã công bố kế hoạch áp đặt thuế 25% đối với hàng hóa từ châu Âu, bao gồm cả ô...
Tin tức thị trường
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Xem tiếp
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Xem tiếp
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Xem tiếp
Hôm qua, Donald Trump đã công bố kế hoạch áp đặt thuế 25% đối với hàng hóa từ châu Âu, bao gồm cả ô...
Kết thúc phiên giao dịch ngày 26/02, chỉ số S&P 500 nhích 0,01% lên 5.956,06 điểm. Chỉ số Nasdaq cộng 0,26%...
Nvidia (NVDA.US) đã công bố kết quả kinh doanh quý IV năm tài chính 2025 với cả doanh thu và lợi nhuận trên...
Theo thông tin từ Bloomberg, các mức thuế đối với Canada và Mexico sẽ có hiệu lực vào ngày 2/4, thay vì...
Thứ Tư, ngày 26 tháng 2 năm 2025, sau khi thị trường đóng cửa, NVIDIA sẽ công bố báo cáo thu nhập quý IV....
Dự trữ dầu thô của EIA: Thực tế -2,332 triệu thùng. Dự báo 2,4 triệu thùng; Trước đó 4,633 triệu thùng. Tồn...
Doanh số bán nhà mới (tháng 1): Thực tế: 657k Dự báo: 680k Trước đó: 698k Doanh số bán...
Chỉ số chứng khoán Mỹ diễn biến trái chiều, với MEXComp (-0.60%) và BRAComp (-0.56%) giảm điểm, trong khi US2000 (+0.24%) và...
Hôm qua, Super Micro Computer (SMCI.US) đã công bố báo cáo 10-K, giải quyết một trong những rủi ro lớn nhất đè...
Phiên giao dịch thứ Tư chứng kiến sự trở lại mạnh mẽ của thị trường chứng khoán châu Âu. Chỉ số DE40 đã tăng 1,2%, đưa...
DAX tiếp tục tăng nhờ đà phục hồi của chứng khoán châu Âu. Cổ phiếu của gã khổng lồ tái bảo hiểm Munich Re...
Cổ phiếu của General Motors (GM.US) đã tăng gần 4,5% trước khi Phố Wall mở cửa. Nguyên nhân là bởi ban lãnh đạo của công...
Chỉ số CHN.cash đã tăng hơn 3,2% trong ngày hôm nay, tiếp tục nối dài đà tăng mạnh mẽ trước đó. Kể từ đầu năm,...
Hôm nay, thị trường chứng khoán châu Âu mở cửa trong sắc xanh, nhờ tín hiệu lạc quan từ thỏa thuận tài nguyên...
Dữ liệu và thông tin nóng: Giá vàng thế giới giảm mạnh có lúc tới 2,2% trong phiên giao...
Tâm lý của người tiêu dùng Gfk từ Đức (tháng 2): Thực tế -24,6. Dự kiến -21,6. Trước đó 22,4 Dữ liệu từ Gfk...
Kết thúc phiên giao dịch ngày 25/02, chỉ số S&P 500 lùi 0,47% xuống 5.955,25 điểm. Chỉ số Nasdaq mất 1.35% còn...
Theo tờ Financial Times, Kyiv và Washington đã đạt được một thỏa thuận quan trọng về khoáng sản. Các quan chức Ukraine kỳ vọng...
Quốc gia cư trú bạn chọn hiện không được hỗ trợ. Vui lòng chọn quốc gia khác.
Cơ quan quản lý sẽ thay đổi khi thay đổi ngôn ngữ