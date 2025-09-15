CẬP NHẬT MỚI: Kyiv đồng ý với các điều khoản của Washington về một thỏa thuận khoáng sản
Theo tờ Financial Times, Kyiv và Washington đã đạt được một thỏa thuận quan trọng về khoáng sản. Các quan chức Ukraine kỳ vọng...
Tin tức thị trường
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
BNP Paribas Research đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền EURAUD. BNP Paribas Research khuyến nghị mở vị thế bán trên cặp tiền với...
Biểu đồ giá Vàng, khung thời gian M5: Nguồn: xStation
Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Bessen đã có bài phát biểu về nền kinh tế và chính sách thuế...
Niềm tin người tiêu dùng CB của Hoa Kỳ tháng 2: Thực tế 98,3 (Dự kiến 102,5; Trước đó 105,3) - Điều kiện hiện tại: Thực tế...
Cổ phiếu công nghệ kéo Phố Wall lao dốc Cổ phiếu Chegg giảm 22% Tin tức quan trọng từ ngành dược phẩm giảm cân Thị...
Hôm nay, giá dầu thô WTI (OIL.WTI) giảm gần 1%, chạm ngưỡng 70 USD/thùng, nguyên nhân chính là lo ngại...
Hợp đồng tương lai ngô (CORN) trên sàn CBOT ghi nhận mức giảm gần 1% trong ngày hôm nay, kéo dài đà...
Credit Agricole dã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền NZDUSD. Credit Agricole khuyến nghị mở vị thế mua trên cặp tiền với các mức sau: Entry...
Thị trường chứng khoán châu Âu duy trì đà tăng mạnh hôm nay với 10/11 chỉ số chính giao dịch trong...
Giá vàng tiếp tục xu hướng tăng mạnh trong tuần này, chạm mức đỉnh mọi thời đại ở mức 2.956,19 USD/ounce trước khi điều chỉnh nhẹ...
Dữ liệu và thông tin nóng: Giá vàng thế giới vừa thiết lập đỉnh cao lịch sử mới, vượt mốc 2.950 USD/oz, do nhu...
Bitcoin giảm 3,15% xuống còn 88.400 USD, kéo dài đà giảm trong phiên ngày hôm qua. Không có...
14:00, GDP chính thức của Đức: Theo quý: Thực tế -0,2% QoQ; Dự kiến -0,2% QoQ. Trước đó -0,3% QoQ Theo năm:...
Hôm nay, nhà đầu tư sẽ theo dõi các dữ liệu kinh tế quan trọng trong bối cảnh căng thẳng Mỹ-Trung gia tăng và nguy cơ...
Biểu đồ giá Vàng, khung thời gian H1: Nguồn: xStation Giá vàng một lần nữa thiết lập mức đỉnh mới và một lần...
Kết thúc phiên giao dịch ngày 24/02, chỉ số S&P 500 lùi 0,5% xuống 5.983,25 điểm. Chỉ số Nasdaq mất 1,21% còn...
Hôm nay, Apple Inc. (AAPL.US) đã công bố kế hoạch đầu tư đầy tham vọng trị giá 500 tỷ USD, tập trung hoàn toàn...
