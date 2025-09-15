Starbucks sa thải hàng loạt nhân viên là một phần trong kế hoạch tái cơ cấu của Niccol
Cổ phiếu Starbucks tăng 1,66% sau khi công ty công bố kế hoạch tái cấu trúc, bao gồm việc cắt giảm 1.100 vị trí nhân...
Tin tức thị trường
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Xem tiếp
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Xem tiếp
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Xem tiếp
Cổ phiếu Starbucks tăng 1,66% sau khi công ty công bố kế hoạch tái cấu trúc, bao gồm việc cắt giảm 1.100 vị trí nhân...
Tâm lý tiêu cực từ tuần trước tiếp tục kéo dài sang tuần mới. Các chỉ số chứng khoán Mỹ mở cửa trong sắc...
Các lĩnh vực ô tô, ngân hàng và quốc phòng là những lĩnh vực hoạt động tốt nhất trong phiên...
Tuần này, tâm điểm thị trường đổ dồn vào "ông lớn" Nvidia (NVDA.US) với báo cáo tài chính...
17:00, Khu vực đồng Euro - Dữ liệu lạm phát tháng 1: CPI tổng thể (theo năm): Thực tế 2,5% YoY; Dự báo 2,5% YoY; Trước đó...
Việc không có bất ngờ nào trong cuộc bầu cử Bundestag ở Đức đã giúp cho cặp tiền EURUSD ổn định trở lại. Cặp tiền này...
16:00, Đức - Kỳ vọng của doanh nghiệp Đức trong tháng 2: Thực tế 85,4; Dự báo 85,2; Trước đó 84,2; 16:00, Đức - Điều...
Cuộc bầu cử Quốc hội Đức vào Chủ nhật đã mang lại một kết quả khá rõ ràng: Friedrich Merz sẽ trở thành Thủ tướng...
Lịch kinh tế ngày thứ Hai khá nhẹ nhàng, trong khi sẽ có nhiều báo cáo quan trọng về lạm phát, GDP và...
Dữ liệu và thông tin nóng: Tuần qua, giá vàng giao ngay (GOLD) có lúc tăng tới 1,7% đạt kỷ lục...
Hiện tại, chủ đề chính được giới đầu tư quan tâm là những vấn đề xoay quanh cuộc đàm phán hòa bình ở Ukraine...
Kết thúc phiên giao dịch ngày 21/02, chỉ số Dow Jones rớt 748,63 điểm (tương đương 1,69%) xuống 43.428,02 điểm, đánh dấu...
Thị trường tiền điện tử đang chứng kiến một đợt đảo chiều bất ngờ, xóa sạch toàn bộ mức tăng vào đầu ngày và quay trở...
Phiên giao dịch cuối tuần chứng kiến sự bán tháo trên thị trường chứng khoán Mỹ, với các chỉ số chính đồng...
22:00, Hoa Kỳ - Báo cáo lạm phát tháng 2 của Đại học Michigan : Điều kiện hiện tại: Thực tế 65,7; Dự báo 68,7;...
21:45, Hoa Kỳ - Dữ liệu PMI tháng 2: Chỉ số PMI tổng hợp của S&P Global: Thực tế 50,4; Trước đó 52,7; Chỉ số PMI dịch...
SEC đã đồng ý rút lại đơn kiện Coinbase với cáo buộc điều hành nền tảng giao dịch bất hợp pháp Coinbase...
Quốc gia cư trú bạn chọn hiện không được hỗ trợ. Vui lòng chọn quốc gia khác.
Cơ quan quản lý sẽ thay đổi khi thay đổi ngôn ngữ