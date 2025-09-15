Vượt $2950, mục tiêu $3000 không còn xa ?!
Dữ liệu và thông tin nóng: Đầu giờ trưa hôm nay, giá vàng tiếp tục leo dốc lên các mức cao...
Tin tức thị trường
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Xem tiếp
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Xem tiếp
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Xem tiếp
Dữ liệu và thông tin nóng: Đầu giờ trưa hôm nay, giá vàng tiếp tục leo dốc lên các mức cao...
Biểu đồ giá VÀNG, khung thời gian M5: Nguồn: xStation
Lạm phát PPI tháng 1 của Đức: Theo tháng: Thực tế -0,1% MoM. Dự kiến +0,6% MoM. Theo năm: Thực tế 0,5% YoY. Dự...
Kết thúc phiên giao dịch ngày 19/02, chỉ số S&P 500 tiến 0,24% lên 6.144,15 điểm, đạt mức đóng cửa cao kỷ lục...
Biên bản cuộc họp của Fed (tháng 1 năm 2025) Fed có thể sẽ duy trì chính sách thắt chặt nếu nền kinh...
Apple (AAPL.US) vừa cho ra mắt iPhone 16e mới, mẫu máy thay thế cho iPhone SE sau 3 năm tung ra thị trường. Mẫu máy "bình dân"...
Cặp tiền USDCNH đã tạm dừng đà tăng sau khi tờ The New York Times (NYT) thông tin rằng Donald Trump có thể sẽ đạt được một thỏa...
Hôm nay, cổ phiếu của Hims & Hers Health đã tăng vọt 24% sau khi thâu tóm thành công Trybe Labs, một công...
Phố Wall giảm nhẹ sau khi mở phiên Biên bản cuộc họp FOMC được các nhà đầu tư theo dõi chặt chẽ Thị...
20:30, Hoa Kỳ - Khởi công xây dựng nhà ở trong tháng 1: Thực tế 1,366 triệu; Dự báo 1,390 triệu; Trước đó 1,515...
Arista Networks (ANET.US) vừa công bố kết quả kinh doanh vượt trội so với kỳ vọng của thị trường, đánh dấu mức tăng trưởng doanh thu cao nhất...
Tập đoàn Nikola (NKLA.US) đã chính thức đệ đơn xin phá sản, khép lại một chương đầy sóng gió của "ngôi...
Biểu đồ giá VÀNG, khung thời gian M5: Nguồn: xStation
Thị trường chứng khoán châu Âu cho thấy hiệu suất trái chiều, với W20 (+0,41%) và ITA40 (+0,33%) dẫn đầu mức...
Dữ liệu và thông tin nóng: Phiên giao dịch hôm qua chứng kiến giá vàng tăng vọt lên sát mức...
Đồng NZD suy yếu sau khi Ngân hàng Dự trữ New Zealand (RBNZ) công bố quyết định cắt giảm lãi suất lần thứ ba liên tiếp...
Tâm điểm hôm nay sẽ đổ dồn vào biên bản họp của FOMC, để tìm kiếm những thông tin chi tiết trong quan điểm của Fed...
Quốc gia cư trú bạn chọn hiện không được hỗ trợ. Vui lòng chọn quốc gia khác.
Cơ quan quản lý sẽ thay đổi khi thay đổi ngôn ngữ