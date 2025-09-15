Lịch kinh tế: Tâm điểm hôm nay - Biên bản FOMC
Tâm điểm hôm nay sẽ đổ dồn vào biên bản họp của FOMC, để tìm kiếm những thông tin chi tiết trong quan điểm của Fed...
Tin tức thị trường
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
14:00, Vương quốc Anh - Dữ liệu lạm phát : CPI (theo tháng): Thực tế -0,1% MoM; Dự báo -0,3% MoM; Trước đó 0,3% MoM; CPI...
Kết thúc phiên giao dịch ngày 18/02, chỉ số S&P 500 cộng 0,24% lên mức đóng cửa cao kỷ lục 6.129,58 điểm, sau...
Hợp đồng tương lai dầu WTI đang tăng 1,3% trong phiên hôm nay sau thông tin tạm hoãn kế hoạch tăng sản lượng (thêm 120.000...
Cổ phiếu Intel bật tăng hơn 9,5% sau khi xuất hiện thông tin Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) và Broadcom đang cân nhắc...
Arista Networks (ANET.US) sẽ công bố báo cáo thu nhập quý 4 sau khi phố Wall đóng cửa phiên hôm nay. Công...
Các chỉ số chứng khoán Mỹ giảm nhẹ (US2000 -0,07%, US500 -0,09%), trong khi thị trường châu Âu có sự phân...
20:30, Canada - Dữ liệu lạm phát tháng 1: CPI đã hiệu chỉnh: Thực tế 2,7% YoY; Dự báo 2,6% YoY; Trước...
LSEG đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền USDCAD. LSEG khuyến nghị mở vị thế mua trên cặp tiền với các mức sau: Entry (theo...
Cổ phiếu châu Âu lao dốc khi các nhà đầu tư bắt đầu chiến lược chốt lời; DE40 mất 0,6% Cổ phiếu BASF giảm...
Chỉ số tâm lý kinh tế ZEW của Đức: Thực tế 26. Dự báo 20. Trước đó 10,3 Điều kiện hiện tại: Thực tế -88,5 ....
Thị trường chứng khoán châu Âu chững lại so với đà tăng mạnh ở thị trường châu Á. Đồng...
Thị trường chứng khoán toàn cầu tiếp tục đà tăng mạnh mẽ, liên tục thiết lập các mức đỉnh mới. Trong phân tích...
Credit Agricole đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền USDCAD. Credit Agricole khuyến nghị mở vị thế mua trên cặp tiền với các mức sau: Entry...
Dữ liệu và thông tin nóng: Đồng USD giảm xuống mức thấp nhất trong 2 tháng đã hỗ trợ đáng kể cho giá...
Thay đổi thất nghiệp tại Anh (tháng 1 năm 2025): Thực tế 22 nghìn. Dự báo 10 nghìn. Trước đó 0,7 nghìn Thay...
Biểu đồ giá Vàng, khung thời gian H1: Sau phiên đầu tuần vắng mặt các trader nước Mỹ, thị trường tài chính...
