Tin đầu ngày (18.02.2025): DAX lập đỉnh mới, NATGAS mất 3,5% do dự báo thời tiết ấm hơn ở Hoa Kỳ
Chỉ số DAX của Đức tăng 1,37%, đạt mức cao kỷ lục mới với mức tăng 14% trong năm nay. WIG20 của Ba Lan cũng tăng 0,8% đạt mức tăng 17,5%...
Tin tức thị trường
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Xem tiếp
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Xem tiếp
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Xem tiếp
Chỉ số DAX của Đức tăng 1,37%, đạt mức cao kỷ lục mới với mức tăng 14% trong năm nay. WIG20 của Ba Lan cũng tăng 0,8% đạt mức tăng 17,5%...
Bất chấp tâm lý tích cực trên thị trường toàn cầu và phiên giao dịch chứng khoán bùng nổ ở...
Đồng yên Nhật (JPY) phục hồi mạnh mẽ trong phiên đầu tiên của tuần mới. Nguyên nhân chính là do dữ liệu GDP...
Cổ phiếu ngành quốc phòng châu Âu đang cho thấy hiệu suất mạnh mẽ, trong đó Rheinmetall (RHM.DE) của Đức dẫn đầu với mức...
Giá khí đốt tự nhiên tương lai giảm gần 2,5% trong hôm nay sau khi dự báo thời tiết mới cho thấy nhiệt độ ấm lên...
Những chính sách thuế quan gần đây của Trump cùng với sự suy yếu của đồng USD đang hỗ trợ cho đà tăng của giá...
Mùa báo cáo thu nhập Q4 2024 gần như đã gần đến giai đoạn cuối cùng. Cho đến nay, bức tranh tổng thể của mùa...
Kể từ đầu năm nay, đồng yên Nhật (JPY) đã tăng gần 3,5% so với đồng USD, nguyên nhân là do sự suy yếu mạnh mẽ của đồng...
Thị trường chứng khoán châu Âu khởi sắc, AUT20 (+1,08%) và ITA40 (+0,94%) dẫn đầu đà tăng, trong khi VSTOXX...
Dữ liệu và thông tin nóng: Giá vàng thế giới đã có một tuần giao dịch đầy biến động với mức giảm...
Lịch kinh tế hôm nay khá nhẹ nhàng. Sau dữ liệu quan trọng từ Nhật Bản được công bố vào sáng nay, sự biến động...
Kết phiên giao dịch ngày 14/02, chỉ số Dow Jones mất 165.35 điểm (tương đương 0,37%) còn 44,546.08 điểm. Chỉ số S&P 500 hạ...
Giá vàng (GOLD) hôm nay giảm 1,5% do áp lực chốt lời từ nhà đầu tư và sự suy giảm của lợi suất trái phiếu...
Giới đầu tư đã quá quen với việc thị trường chứng khoán Mỹ liên tục "bùng nổ" và vượt mọi kỳ vọng của...
Giá khí đốt tự nhiên tương lai (NATGAS) đang tăng gần 3% trong hôm nay, do dự báo thời tiết cho thấy một đợt không...
Giá lúa mì tương lai (WHEAT) trên Sàn giao dịch hàng hóa Chicago (CBOT) tăng gần 3,5% trong hôm nay...
Phố Wall ghi nhận mức tăng nhẹ, trong khi đồng USD tiếp tục suy yếu. Cổ phiếu của Airbnb, Leggett & Platt, và Wynn Resorts đều...
Sản lượng công nghiệp của Hoa Kỳ (tháng 1): Thực tế 0,5% MoM. Dự báo 0,3% MoM. Trước đó 1% MoM (sửa đổi từ mức 0,9%) Sản...
Quốc gia cư trú bạn chọn hiện không được hỗ trợ. Vui lòng chọn quốc gia khác.
Cơ quan quản lý sẽ thay đổi khi thay đổi ngôn ngữ