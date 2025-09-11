Một số điểm nhấn trong bài phát biểu của Powell tại Jackson Hole
Bài phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell tại hội nghị chuyên đề thường niên của các ngân hàng trung ương...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Oracle đã khiến thị trường sôi động với kết quả kinh doanh mới công bố. Trước giờ mở cửa, cổ phiếu công ty tăng hơn 30%, đưa vốn hóa vượt mức 200 tỷ USD. Dù kết quả EPS và doanh thu không đạt kỳ vọng, các chi tiết trong báo cáo...
Thị trường đang phục hồi sau mức giảm vào đầu tuần trước thềm hội nghị Jackson Hole. Nhà đầu tư đang hồi hộp chờ đợi bài phát...
Susan Collins của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) hôm nay đã phát biểu trên Bloomberg, bày tỏ sự không chắc chắn...
Thị trường kỳ vọng Powell sẽ phát tín hiệu diều hâu, nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu là chống lạm phát. Bình...
Thị trường chứng khoán châu Âu đang ghi nhận mức tăng vừa phải trong ngày hôm nay, bất chấp số liệu kinh tế đáng...
Đồng yên Nhật Bản nằm trong nhóm những đồng tiền yếu hơn trong ngày hôm nay, bất chấp việc công bố dữ liệu cho thấy lạm...
13:00, Đức - Dữ liệu GDP : GDP của Đức (Quý 2): thực tế -0,3% QoQ; dự báo -0,1% QoQ; trước đó 0,3% QoQ; GDP...
UnitedHealth Group là một trong những công ty cung cấp các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và dịch vụ bảo hiểm lớn và...
Kết thúc phiên giao dịch ngày 21/08, chỉ số S&P 500 lùi 0.4% xuống 6,370.17 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite mất 0.34%...
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã kêu gọi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell bãi nhiệm Thống đốc Lisa Cook vì...
Walmart (WMT.US) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 2 năm 2025, khiến các nhà đầu tư thất vọng và cổ phiếu giảm...
Thay đổi khí đốt tự nhiên theo báo cáo EIA: Thực tế 13 tỷ feet khối (Dự báo 18 tỷ feet khối, Trước đó 56 tỷ feet...
Báo cáo Doanh số bán nhà hiện có của Hoa Kỳ (tháng 7) đạt 4,01 triệu so với dự kiến 3,92 triệu và 3,93...
Tâm lý người tiêu dùng tại Khu vực đồng tiền chung châu Âu (sơ bộ, cho tháng 7) là -15,5 so với dự...
Thị trường Mỹ tiếp tục chịu áp lực từ định giá cao, kết quả kinh doanh gây thất vọng và chính sách của FED. Các...
20:45, Hoa Kỳ - Dữ liệu PMI tháng 8: Chỉ số PMI dịch vụ của S&P Global: thực tế 55,4; dự báo 54,2; trước...
19:30, Canada – Dữ liệu lạm phát tháng 7: Chỉ số giá sản phẩm công nghiệp (IPPI): Thực tế 2,6% YoY; trước...
19:30, Hoa Kỳ - Chỉ số Fed Philly tháng 8: Chỉ số sản xuất: thực tế -0,3; dự báo 6,8; trước đó 15,9; Việc...
