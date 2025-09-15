CẬP NHẬT MỚI: Cặp tiền EURUSD tăng vọt sau dữ liệu bán lẻ yếu kém của Hoa Kỳ
20:30, Hoa Kỳ - Dữ liệu bán lẻ tháng 1: Doanh số bán lẻ: Thực tế -0,9% MoM; Dự báo -0,2% MoM;...
Tin tức thị trường
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Xem tiếp
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Xem tiếp
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Xem tiếp
20:30, Hoa Kỳ - Dữ liệu bán lẻ tháng 1: Doanh số bán lẻ: Thực tế -0,9% MoM; Dự báo -0,2% MoM;...
17:00, Khu vực đồng Euro - Dữ liệu GDP Q4: GDP (theo quý): Thực tế 0,1% QoQ; Dự báo 0,0% QoQ; Trước đó 0,4% QoQ; GDP...
Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông tiếp tục đà tăng trưởng ấn tượng, với mức tăng 4%, và đang trên đường chinh phục các mức...
Nhà đầu tư đã phản ứng tích cực trước việc tạm hoãn chính sách thuế quan "có đi có lại"...
Dữ liệu và thông tin nóng: Giá vàng thế giới tăng mạnh và duy trì xu hướng tăng, vượt mức 2.930...
Kết thúc phiên giao dịch ngày 13/02, chỉ số Dow Jones tăng 342.87 điểm (tương đương 0,77%) lên 44,711.43 điểm. Chỉ số S&P...
Thị trường chứng khoán khởi sắc với những đợt tăng điểm ấn tượng vào cuối phiên giao dịch ngày thứ Năm. Tuy nhiên, trái...
Đồng đô la Canada (CAD) đang mạnh lên so với đồng đô la Mỹ (USD) sau khi có tin từ CNBC rằng việc áp thuế quan lên...
Tồn kho khí đốt của Hoa Kỳ theo EIA: Thực tế: -100 tỷ feet khối. Dự kiến -92 tỷ feet khối . Trước đó -174 tỷ feet khối. Giá NATGAS...
US100 tăng điểm bất chấp lạm phát PPI tăng cao Tổng quan kết quả kinh doanh quý từ Cisco, Robinhood và Albemarle Thị trường...
Lạm phát PPI tổng thể của Hoa Kỳ (tháng 1): Thực tế: 3,5%. Dự kiến 3,3%. Trước đó 3,3% PPI cốt lõi (so với cùng...
Cổ phiếu của British American Tobacco (BATS.UK) đã giảm 7,5% trong phiên hôm nay. Nguyên nhân là do triển vọng tăng...
Cũng giống như các dịp lễ khác, Ngày Valentine là thời điểm để trao tặng quà cho những người thân yêu. Tuy...
Dầu thô Brent (OIL) giảm 0,5% và đang cố gắng ổn định sau đợt bán tháo ngày hôm qua, do hy vọng về một thỏa thuận...
Chỉ số chứng khoán của Hoa Kỳ giảm nhẹ; PPI và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp là tâm điểm hôm nay. Cổ phiếu công...
Hợp đồng tương lai chỉ số Hang Seng của Trung Quốc (CHN.cash) giảm điểm khi các nhà đầu tư quyết định chốt lời các cổ phiếu công...
CPI của Thụy Sĩ – Tháng 1 (YoY): Thực tế: 0,4%. Dự báo: 0,4%. Trước đó: 0,6% CPI của Thụy Sĩ – Tháng 1...
Quốc gia cư trú bạn chọn hiện không được hỗ trợ. Vui lòng chọn quốc gia khác.
Cơ quan quản lý sẽ thay đổi khi thay đổi ngôn ngữ