Còn gì có thể ngăn cản giá vàng sau CPI !?
Dữ liệu và thông tin nóng: Báo cáo lạm phát của Mỹ cho thấy CPI và CPI lõi tăng cao hơn...

Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
GDP Anh theo quý sơ bộ (Quý 4 năm 2024): 0,1% (Dự báo -0,1%, Trước đó 0,0%) GDP của Anh theo năm sơ bộ: 1,4% (Dự báo...
Kết thúc phiên giao dịch ngày 12/02, chỉ số S&P 500 lùi 0,27% xuống 6.051,97 điểm, và chỉ số Dow Jones mất...
Tổng thống Hoa Kỳ Trump thông báo rằng 'đã đến lúc chấm dứt chiến tranh Ukraine-Nga'. Một cuộc họp giữa Vance, Rubio,...
Chevron (CVX.US) đã công bố một đợt cắt giảm nhân sự đáng kể, ảnh hưởng đến khoảng 15-20% lực lượng lao động, tương đương khoảng...
Cổ phiếu của Super Micro Computer (SMCI.US) đã tăng gần 5% trong hôm nay sau khi công bố dữ liệu tài chính sơ bộ cho quý...
Cặp tiền EURUSD xóa bỏ hoàn toàn mức tăng trước đó sau khi công bố chỉ số CPI của Mỹ cao hơn dự kiến, hiện cặp tiền đang...
Chỉ số USDIDX đã suy yếu sau khi cố vấn cấp cao của Nhà Trắng, ông Hassett, tiết lộ rằng chính sách thuế quan "có...
Cổ phiếu BigTech dẫn đầu áp lực giảm, ngoại trừ Tesla (TSLA.US), Meta Platforms (META.US) và Apple (AAPL.US), tất cả đều giảm hơn 1%. Những...
Tồn kho dầu thô của EIA: Thực tế 4,07 triệu thùng. Dự báo 2,305 triệu thùng. Trước đó 8,664 triệu Tồn kho xăng:...
LSEG đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền EURGBP. LSEG khuyến nghị mở vị thế mua trên cặp tiền với các mức sau: Entry (tại giá...
Vàng và chỉ số US500 la dốc do tâm lý e ngại rủi ro gia tăng và sự phục hồi mạnh mẽ của đồng USD sau báo...
Biểu đồ giá Vàng, khung M5: Nguồn: xStation
Lạm phát CPI tổng thể của Hoa Kỳ (tháng 1): So với cùng kỳ: Thực tế 3%. Dự báo 2,9%,. Trước đó 2,9% So với...
Cổ phiếu của gã khổng lồ ngành bia Hà Lan, Heineken (HEIA.NL), đã tăng hơn 12% sau khi công ty công bố kết quả...
Thị trường chứng khoán châu Âu tăng điểm trước báo cáo CPI, DAX trở lại mức ATH Báo cáo...
Chỉ số Hang Seng tăng 1,6% trong hôm nay, chủ yếu nhờ sự bứt phá của các cổ phiếu công nghệ khi triển vọng lạc quan về trí...
Credit Agricole đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền USDCAD Credit Agricole khuyến nghị mở vị thế mua trên cặp tiền với các mức sau: Entry...
