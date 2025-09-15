Giá vàng lấy đà chờ lạm phát CPI !?
Dữ liệu và thông tin nóng: Giá vàng giao ngay (GOLD) giảm xuống dưới mốc chủ chốt 2.900 USD/oz do các...
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Trọng tâm hôm nay sẽ là dữ liệu CPI của Hoa Kỳ và phiên điều trần thứ hai của Chủ tịch Fed Powell trước quốc hội. Đặc biệt...
Kết phiên giao dịch ngày 11/02, chỉ số S&P 500 nhích 0,03% lên 6.068,50 điểm, trong khi chỉ số Nasdaq mất 0,36% còn...
Cổ phiếu của Intel phục hồi mạnh mẽ sau phát biểu của Phó Tổng thống JD Vance về sản xuất chip trong nước tại Hội nghị thượng đỉnh AI ở Paris....
Cổ phiếu của gã khổng lồ công nghệ tăng 3% sau những cải tiến và chiến lược mới tại thị trường Trung Quốc. Hợp tác...
Một số điểm nhấn trong phiên điều trần của Jerome Powell: Triển vọng kinh tế và tình hình hiện tại Nền kinh tế Hoa...
Chỉ số chứng khoán Mỹ ghi nhận mức giảm khiêm tốn (US2000 -0,90%, US100 -0,46%), trong khi thị trường châu Âu diễn biến...
Coca-Cola (KO.US) đã công bố kết quả tài chính quý 4 năm 2024 trong phiên hôm nay. Một trong những nhà...
20:30, Canada - Giấy phép xây dựng tháng 12: Thực tế 11%. Dự kiến 1,4% MoM. Trước đó -5,9% MoM;
Donald Trump tiếp tục gây áp lực lên thị trường toàn cầu bằng việc áp thuế mới nhất. Tổng thống Hoa Kỳ đã áp...
Thị trường chứng khoán châu Âu tiếp tục xu hướng tăng, chỉ số DAX trở lại mức đỉnh lịch sử Kết quả kinh doanh của...
Đồng tiền của Úc và New Zealand đang diễn ra một đợt biến động nhẹ do những thông tin mới nhất về thuế quan thép và nhôm...
Dữ liệu và thông tin nóng: Giá vàng thế giới đã vượt xa mốc 2.900 USD/oz trong phiên giao dịch...
Chứng khoán châu Âu dự kiến mở cửa ảm đạm. Nhà đầu tư đang tập trung sự chú ý vào phiên...
Nvidia, cái tên quen thuộc với giới đầu tư chứng khoán, tiếp tục khẳng định vị thế với mức tăng ấn tượng hơn 239% trong năm 2023 và...
Biểu đồ giá Vàng, khung thời gian M5: Nguồn: xStation
