Tin đầu ngày (11.02.2025): Phố Wall vẫn tăng mặc dù chiến tranh thương mại leo thang📈
Kết thúc phiên giao dịch ngày 10/02, chỉ số Dow Jones tăng 167,01 điểm lên 44.470,41 điểm, dẫn đầu là đà...
Tin tức thị trường
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Xem tiếp
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Xem tiếp
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Xem tiếp
Kết thúc phiên giao dịch ngày 10/02, chỉ số Dow Jones tăng 167,01 điểm lên 44.470,41 điểm, dẫn đầu là đà...
Công ty công nghệ và chăm sóc sức khỏe Đức Merck KGaA (MRCG.DE) đang tiến hành đàm phán để mua lại Springworks...
Salesforce (CRM.US) vừa công bố khoản đầu tư khổng lồ trị giá 500 triệu USD vào Ả Rập Saudi nhằm thúc đẩy các sáng...
Cổ phiếu công nghệ tiếp tục dẫn đầu đà tăng trong phiên giao dịch đầu tuần trên Phố Wall. Lần này, thị trường đã...
Vàng tiếp tục bứt phá ngoạn mục vượt qua ngưỡng 2900 USD/ounce, để thiết lập kỷ lục mới. Chỉ mới những tháng đầu năm 2025, giá...
McDonald's (MCD.US) đã công bố kết quả kinh doanh quý 4 yếu hơn dự kiến. Cả tăng trưởng doanh thu và thu nhập trên...
Biểu đồ giá Vàng, khung thời gian M5: Nguồn: xStation
Cổ phiếu BP (BP.UK) đã chứng kiến một đợt tăng giá ấn tượng, có thời điểm lên tới 7,5%, sau khi có tin đồn cho rằng nhà...
Vàng tiếp tục chứng kiến đợt tăng giá mạnh mẽ chưa từng có, hiện đang giao dịch ở mức gần 2.895 USD/ounce. Động lực tăng trưởng này...
💸 Nạp tiền đạt mốc nhận ngay lì xì giá trị: ✅ Nạp từ $500: Nhận lì xì $88 ✅ Nạp từ $1000: Nhận lì xì...
Mùa báo cáo thu nhập quý 4 năm 2024 đang dần kết thúc. Các công ty trong nhóm Bigtech cũng đã...
Dữ liệu và thông tin nóng: Kết thúc tuần qua, giá vàng thế giới kéo dài chuỗi tăng trưởng...
Các sản phẩm tài chính do chúng tôi cung cấp, đặc biệt là CFD, có rủi ro đáng kể. Bạn nên tìm hiểu...
Biểu đồ giá VÀNG, khung thời gian M5: Nguồn: xStation5
Tuần qua, tâm điểm của thị trường tài chính đổ dồn vào các động thái về thuế quan thương mại. Mặc dù có...
Kết thúc phiên giao dịch ngày 07/02, chỉ số Dow Jones lùi 444.23 điểm (tương đương 0.99%) xuống 44.303,40 điểm. Chỉ số...
Cổ phiếu của Uber (UBER.US) đã chứng kiến một phiên tăng điểm ấn tượng, nhảy vọt 8% trong phiên ngày thứ Sáu, sau khi...
Quốc gia cư trú bạn chọn hiện không được hỗ trợ. Vui lòng chọn quốc gia khác.
Cơ quan quản lý sẽ thay đổi khi thay đổi ngôn ngữ