Cổ phiếu Uber nhảy vọt 8% sau khi Bill Ackman công bố khoản đầu tư lớn vào công ty
Cổ phiếu của Uber (UBER.US) đã chứng kiến một phiên tăng điểm ấn tượng, nhảy vọt 8% trong phiên ngày thứ Sáu, sau khi...
Tin tức thị trường
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Đồng USD tăng giá và các chỉ số chứng khoán Mỹ lao dốc sau khi Donald Trump cho biết ông có ý định công...
Kỳ vọng lạm phát 1 năm của đại học Michigan: Thực tế: 4,3%. Dự báo: 3,3%. Trước đó: n/a Kỳ vọng lạm phát...
Chỉ số US100 tăng sau báo cáo NFP Báo cáo Thu nhập của Pinterest và Elf Beauty là điểm nhấn trong...
Dữ liệu việc làm tháng 1 của Hoa Kỳ: Thu nhập trung bình theo giờ (YoY): Thực tế: 4,1%. Dự báo: 3,8%. Trước đó:...
20:30, Canada - Dữ liệu việc làm tháng 1: Thay đổi việc làm: thực tế 76,0 nghìn; dự báo 25,5 nghìn;...
Thị trường chứng khoán châu Âu tăng điểm, với việc chỉ số W20 dẫn đầu mức tăng (+1,13%), đồng thời chỉ số Thụy Sĩ và Pháp...
Dữ liệu và thông tin nóng: Giá vàng thế giới giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Năm trước...
Đồng yên Nhật Bản (JPY) tăng mạnh đánh dấu tuần tăng giá thứ tư liên tiếp khi dữ liệu kinh tế mạnh mẽ và các tín...
Sản lượng công nghiệp của Đức (điều chỉnh theo mùa vào tháng 12): -3,1% YoY. Dự kiến -2,1% YoY. Trước đó -2,85%...
Lịch kinh tế ngày hôm nay sẽ có nhiều dữ liệu quan trọng được công bố, bao gồm báo cáo việc làm của Hoa...
Amazon kết thúc quý 4 năm 2024 với doanh thu đạt 187,8 tỷ USD, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn một chút so với ước...
Kết thúc phiên giao dịch ngày 06/02, chỉ số S&P 500 tiến 0,36% lên 6.083,57 điểm, chỉ số Nasdaq cộng 0,51% lên...
Diễn biến trên Phố Wall trong phiên thứ năm khá trái chiều, với việc các chỉ số chính gần như đi ngang. Chỉ số...
Tồn kho khí đốt tự nhiên của EIA: Thực tế -174 tỷ feet khối Dự báo -171 tỷ feet khối Trước đó -321 tỷ feet khối
The LSE đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền USDCAD. The LSE khuyến nghị mở vị thế mua trên cặp tiền với các mức sau: Entry (theo...
