CẬP NHẬT MỚI: Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp của Hoa Kỳ cao hơn một chút so với dự kiến
20:30, Hoa Kỳ - Dữ liệu việc làm: Số lượng đơn tiếp tục xin trợ cấp thất nghiệp: Thực tế 1.886 nghìn; Dự báo 1.870 nghìn;...
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Ngân hàng Anh (BoE) quyết định cắt giảm lãi suất 0,25% xuống còn 4,5% phù hợp với kỳ vọng của thị trường. Hiện tại, ngân...
Thị trường chứng khoán châu Âu khởi sắc, chỉ số DAX tăng hơn 0,9% Kết quả của AP Moller Maersk và AstraZeneca được...
Hợp đồng tương lai lúa mì (WHEAT) trên Sàn giao dịch Chicago (CBOT) đã tăng lên mức đỉnh trong 3 tháng trước...
Ethereum đang tăng 1,95% và đạt mức 2.850 USD trong phiên hôm nay. Vài tháng qua là một trong những giai đoạn tồi...
Dữ liệu và thông tin nóng: Giá vàng thế giới tiếp tục thiết lập kỷ lục mới khi giá vàng tương...
Lịch kinh tế ngày hôm nay khá nhẹ nhàng và chỉ có ít báo cáo có thể ảnh hưởng lớn...
14:00, Đức - Đơn đặt hàng lâu bền tháng 12: Đơn đặt hàng nhà máy của Đức: Thực tế 6,9% MoM; Dự báo...
Kết thúc phiên giao dịch ngày 05/02, chỉ số Dow Jones tiến 317.24 điểm (tương đương 0,71%) lên 44,873.28 điểm, được dẫn...
Cổ phiếu của Vishay Intertechnology (VSH.US), một công ty của Mỹ chuyên về linh kiện thụ động (điện trở, tụ điện, cuộn cảm) và bán...
BigBear.ai giành được hợp đồng từ Bộ Quốc phòng để phát triển mảng phân tích rủi ro địa chính trị bằng AI. BigBear.ai...
Gía Vàng đã tăng hơn 1% trong phiên hôm nay, do sự suy yếu của đồng USD và sự sụt giảm của lợi suất trái...
22:00, Hoa Kỳ - Dữ liệu ISM tháng 1: Chỉ số PMI phi sản xuất của ISM: Thực tế 52,8; dự báo 54,2; trước đó...
Mặc dù tâm lý thị trường tài chính Mỹ có phần trái chiều, nhưng thị trường chứng khoán vẫn khởi...
20:15, Hoa Kỳ - Dữ liệu việc làm tháng 1: Thay đổi việc làm phi nông nghiệp của ADP: Thực tế 183 nghìn; Dự...
Thomas Barkin - thành viên của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ đã có bài phát biểu trong hôm nay về nền...
Báo cáo ADP của Hoa Kỳ (tháng 1): 183 nghìn so với dự kiến 150 nghìn và trước đó 122 nghìn Đồng...
