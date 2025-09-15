Chứng khoán châu Âu tiếp tục suy yếu trước những lo ngại về chính sách thuế quan của Trump💡
Cổ phiếu châu Âu lao dốc trong phiên giao dịch ngày thứ Tư Kết quả tài chính của Novo Nordisk, TotalEnergies,...
Tin tức thị trường
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Xem tiếp
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Xem tiếp
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Xem tiếp
Cổ phiếu châu Âu lao dốc trong phiên giao dịch ngày thứ Tư Kết quả tài chính của Novo Nordisk, TotalEnergies,...
Tâm lý nhà đầu tư trên thị trường châu Á đang xấu đi trong phiên giao dịch hôm nay. Đặc biệt, thị trường...
Dữ liệu PMI tháng 1 cho ngành dịch vụ châu Âu vừa được công bố, có thể thấy rằng động lực kinh doanh trong ngành...
Cổ phiếu của gã khổng lồ công nghệ Mỹ Alphabet (GOOGL.US), công ty đứng sau công cụ tìm kiếm Google, đã giảm 8%...
Dữ liệu và thông tin nóng: Sáng nay ghi nhận giá vàng thế giới tiếp tục leo dốc và đánh...
Chỉ số chứng khoán châu Âu và Mỹ đang giảm nhẹ trong phiên chiều nay Kết quả tài chính của...
Bấm vào link dưới đây để theo dõi ngay!
Biểu đồ giá Vàng, khung thời gian M5: Nguồn: xStation
Kết thúc phiên giao dịch ngày 04/02, chỉ số Nasdaq tăng 1,35% lên 19.654,02 điểm, còn chỉ số S&P 500 cộng 0,72%...
Giá vàng tăng 1% trong phiên hôm nay, đạt mức 2.830 USD/ounce. Nguyên nhân chính là do đồng USD suy...
Alphabet Inc. (GOOGL.US) sẽ công bố báo cáo thu nhập quý 4 năm 2024 sau khi thị trường đóng cửa hôm nay, với...
BofA Global Research đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền AUDCAD. BofA Global Research khuyến nghị mở vị thế bán trên cặp tiền với...
Số lượng việc làm tại Hoa Kỳ theo báo cáo JOLTS (tháng 12): Thực tế 7,6 triệu. Dự báo 8 triệu. Trước đó 8,098...
Biểu đồ giá Vàng, khung thời gian H1: Nguồn: xStation
Thị trường chứng khoán Mỹ và châu Âu đồng loạt sụt giảm, chỉ số US500 giảm 0,5% đầu phiên Nỗi lo chính...
Theo các quan chức Hoa Kỳ, Trump dự kiến sẽ ký một sắc lệnh hành pháp vào thứ Ba khôi phục các lệnh trừng...
Cổ phiếu của công ty công nghệ và quốc phòng Hoa Kỳ - Palantir (PLTR.US), đã tăng vọt hơn 23% ngoài phiên...
PayPal đã công bố kết quả kinh doanh quý 4 năm 2024, vượt qua cả dự báo về lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) và...
Gã khổng lồ thực phẩm quốc tế PepsiCo (PEP.US) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 4 năm 2024 mới nhất cho các nhà đầu...
Quốc gia cư trú bạn chọn hiện không được hỗ trợ. Vui lòng chọn quốc gia khác.
Cơ quan quản lý sẽ thay đổi khi thay đổi ngôn ngữ