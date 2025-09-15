Chỉ số VIX tăng 3% trước những lo ngại về thuế quan giữa Mỹ - Trung Quốc 🗽
Chỉ số biến động VIX của CBOE đã trải qua giai đoạn biến động mạnh trong hai ngày qua. Tuy nhiên, phần lớn mức tăng do các biện...
Tin tức thị trường
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Dữ liệu và thông tin nóng: Giá vàng thế giới chính thức có thêm một mức đỉnh mới nữa trong...
Bitcoin đang giao dịch ở mức 98.800 USD, giảm 2,6% do ảnh hưởng từ chính sách thương mại của chính quyền Trump. Đồng tiền điện tử...
Trọng tâm hôm nay là dữ liệu việc làm JOLTS và đơn đặt hàng nhà máy của Hoa Kỳ, trong bối cảnh căng...
Kết thúc phiên giao dịch ngày 03/01, chỉ số Dow Jones lùi 122,75 điểm xuống 44.421,91 điểm. Tại mức thấp nhất trong phiên,...
Đồng tiền của các quốc gia bị Trump áp thuế tăng mạnh trở lại, sau khi Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum tuyên bố sau cuộc trò...
Thị trường chứng khoán Mỹ và Châu Âu đồng loạt lao dốc (-1,5% đến -2,5%) do lo ngại leo thang chiến tranh thương mại sau...
21:45, Hoa Kỳ - Dữ liệu PMI tháng 1: Chỉ số PMI sản xuất của S&P Global: Thực tế 51,2. Dự báo 50,1. Trước đó...
Thị trường tiền điện tử đang trải qua một ngày ảm đạm khi tâm lý nhà đầu tư xấu đi do những lo ngại về chiến tranh thương mại...
Cặp tiền USDCAD đã xóa bỏ một phần mức tăng vào buổi sáng và đang kiểm tra đường trung bình EMA30 (màu...
Lạm phát CPI sơ bộ của Eurozone tháng 1: So với cùng kỳ: Thực tế 2,5% YoY. Dự báo 2,4% YoY. Trước đó 2,4%...
Các chỉ số chứng khoán Mỹ khởi đầu tuần mới với diễn biến tiêu cực, trong đó chỉ số US50 đang phục hồi trở lại sau khi phản...
Hôm nay, chỉ số PMI sản xuất chính thức của châu Âu có sự pha trộn, nhưng trong trường hợp của nền kinh tế lớn nhất khu...
Các cặp tiền tệ có đồng USD đứng sau mở phiên hôm nay với khoảng gap giảm đáng kể do việc áp đặt thuế quan thương...
Chỉ số PMI sản xuất của Thụy Sĩ (tháng 1): Thực tế 47,5. Dự kiến 49,1. Trước đó 48,4 Chỉ số PMI sản xuất của Tây Ban Nha...
Thị trường chứng khoán Mỹ đang chịu áp lực bán tháo mạnh do lo ngại về nguy cơ xảy ra chiến tranh thương mại giữa Hoa Kỳ và...
Chỉ số chứng khoán châu Âu lao dốc sau khi thị trường chứng khoán châu Á và Hoa Kỳ bị bán...
Ngày 1 tháng 2, Tổng thống Donal Trump chính thức áp thuế thương mại đối với Canada và Mexico là 25% và...
