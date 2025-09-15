CẬP NHẬT MỚI: Trump quyết định áp thuế quan đối với Mexico, Canada và Trung Quốc
Ngày 1 tháng 2, Tổng thống Donal Trump chính thức áp thuế thương mại đối với Canada và Mexico là 25% và...
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Kết phiên giao dịch ngày 31/01, chỉ số S&P 500 lùi 0,5% xuống 6,040.53 điểm, còn chỉ số Dow Jones rớt 0,75% xuống...
Tâm lý của Đại học Michigan (chính thức): Thực tế 71,1. Dự báo 73,2. Trước đó 73,2 Điều kiện hiện tại: Thực tế...
Chỉ số PMI tổng hợp S&P của Hoa Kỳ. Thực tế 52,4. Dự báo 55,6. Trước đó 55,4 Chỉ số PMI dịch vụ của S&P Global: Thực tế 52,8....
15:15, Dữ liệu PMI của Pháp tháng 1: Dịch vụ. Thực tế: 48,9. Dự báo: 49,3. Trước đó: 49,3. Sản xuất. Thực tế: 45,3....
LSEG đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền EURGBP. LSEG khuyến nghị mở vị thế mua trên cặp tiền với các mức sau: Entry (theo giá...
Gần như chắc chắn 100% ngân hàng sẽ tăng lãi suất trong cuộc họp lần này. Đây cũng là lần tăng lãi suất...
Thị trường chứng khoán châu Âu dự kiến mở phiên suy yếu Đồng Yên Nhật tăng giá sau khi tăng lãi...
Kết phiên giao dịch ngày 23/01, chỉ số S&P 500 tiến 0,53% lên 6,118.71 điểm, vượt mức đóng cửa mọi thời đại trước...
05:00 PM GMT, United States - EIA Data: Dự trữ dầu thô: Thực tế -1,017 triệu thùng; Dự báo -0,4 triệu...
Tồn kho khí đốt của EIA: (tỷ feet khối) Thực tế: -223 Dự báo: -248 Trước đó: -258 Tồn kho yếu hơn...
Cổ phiếu Electronic Arts (EA.US) giảm hơn 17% ngoài phiên sau khi công bố kết quả tài chính sơ bộ cho quý trước...
20:30, Hoa Kỳ - Dữ liệu việc làm : Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu: Thực tế 223 nghìn; Dự báo 221...
20:30, Canada - Dữ liệu bán lẻ tháng 11: Doanh số bán lẻ: Thực tế 0,0% MoM; dự báo 0,2% MoM; trước đó...
Lãi suất chính sách của Na Uy: Thực tế 4,5% (Dự báo 4,5%, Trước đó 4,50%) Ngân hàng Na Uy...
Chứng khoán Châu Âu mở cửa tăng điểm mặc dù phiên Á sáng nay cho thấy tín hiệu trái...
Cặp tiền đã liên tục sụt giảm kể từ cuối tháng 9 năm ngoái. Tuy nhiên, nửa cuối tháng 1 đã xảy ra một đợt...
Kết phiên giao dịch ngày 22/01, chỉ số S&P 500 tiến 0,61% lên 6,086.37 điểm, sau khi đạt mức cao kỷ lục trong phiên...
