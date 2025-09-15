Cách mạng AI: Những gì chúng ta biết về dự án Stargate cho đến nay?
Dự án Stargate là một khoản đầu tư đột phá từ khu vực tư nhân, với tổng giá trị tài trợ lên tới 500 tỷ USD...
Tin tức thị trường
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Xem tiếp
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Xem tiếp
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Xem tiếp
Dự án Stargate là một khoản đầu tư đột phá từ khu vực tư nhân, với tổng giá trị tài trợ lên tới 500 tỷ USD...
Giá vàng đã ghi nhận mức tăng gần 0,5% trong ngày giao dịch hôm nay, vượt qua ngưỡng kháng cự đáng chú...
GE Vernova (GEV.US) báo cáo kết quả kinh doanh quý 4 năm 2024 yếu hơn dự kiến, vì vậy thời điểm ngoài phiên giá...
Cổ phiếu của nhà cung cấp thiết bị điện tử tiên tiến, hình ảnh kỹ thuật số, thiết bị đo lường của Hoa Kỳ Teledyne Technologies (TDY.US)...
Thị trường chứng khoán châu Âu đang có khởi đầu tuần đầy ấn tượng, lấy lại đà tăng trưởng khi những lo ngại về các...
Công ty Procter & Gamble (PG.US) công bố báo cáo tài chính vượt qua dự kiến về thu nhập trong quý hai,...
Dữ liệu PPI của Canada (so với tháng trước): Thực tế 0,2%. Dự báo 0,6%. Trước đó 0,6% Lạm phát của nhà sản xuất...
💸 Nạp tiền đạt mốc nhận ngay lì xì giá trị: ✅ Nạp từ $500: Nhận lì xì $88 ✅ Nạp từ $1000: Nhận lì xì...
Chỉ số Nasdaq 100 (US100) tiếp tục bùng nổ trong phiên giao dịch hôm nay, tăng thêm 0,5% so với phiên trước. Cùng...
Hợp đồng chỉ số chứng khoán châu Âu đang giao dịch ổn định, với chỉ số DE40 tăng nhẹ 0,14%. Trong khi đó, tại thị...
Netflix đã công bố kết quả quý 4 năm 2024, vượt xa kỳ vọng của các nhà phân tích. Công ty thể hiện...
Kết thúc phiên giao dịch ngày 21/01, chỉ số Dow Jones tăng 537,98 điểm (tương đương 1.24%) lên 44.025,81 điểm. Chỉ số S&P...
CBS của Mỹ trích dẫn các nguồn tin thân cận với vấn đề này đưa tin rằng, nội các mới của Trump có kế hoạch đầu...
Kết quả kinh doanh của Charles Schwab cho thấy sự tương đồng với xu hướng chung của các ngân hàng lớn tại Mỹ, khi đều vượt qua kỳ vọng....
Đức - Chỉ số ZEW về tâm lý kinh tế tháng 1: Điều kiện hiện tại: Thực tế -90,4. Dự báo -93,1; trước đó -93,1; Tâm...
Cổ phiếu của Moderna (MRNA.US), một công ty nổi tiếng là "ông lớn" trong thị trường vắc xin quốc tế, đã tăng gần 4,5%...
Lịch kinh tế hôm nay tương đối im ắng. Ngoài dữ liệu lạm phát từ Canada, không có báo cáo lớn nào...
Dữ liệu và thông tin nóng: Giá vàng thế giới tiếp đà bay cao lên sát mốc 2.730 USD/oz trong...
Credit Agricole đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền EURUSD. Credit Agricole khuyến nghị mở vị thế mua trên cặp tiền với các mức sau: Entry...
Quốc gia cư trú bạn chọn hiện không được hỗ trợ. Vui lòng chọn quốc gia khác.
Cơ quan quản lý sẽ thay đổi khi thay đổi ngôn ngữ