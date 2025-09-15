Danh sách các sắc lệ hành pháp do Tổng thống thứ 47 Hoa Kỳ ký ban hành🖋️📄
Ngày đầu tiên trong nhiệm kỳ tổng thống của Donald Trump không chỉ đơn thuần là những sự kiện mang tính lễ nghi. Theo...
Tin tức thị trường
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
14:00, Vương quốc Anh - Dữ liệu việc làm tháng 11: Thu nhập trung bình trừ tiền thưởng: thực tế 5,6%;...
Hôm qua, Donald Trump chính thức trở thành Tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ, trùng với Ngày Martin Luther King Jr.,...
Sau lời tuyên thệ của Trump, đồng tiền điện tử lớn nhất thế giới đã giảm xuống dưới đường trung bình EMA5 ngày (màu tím...
Phiên đầu tiên của tuần mới sẽ là ngày thị trường chứng khoán Hoa Kỳ đóng cửa để kỷ niệm Ngày Martin Luther...
💸 Nạp tiền đạt mốc nhận ngay lì xì giá trị: ✅ Nạp từ $500: Nhận lì xì $88 ✅ Nạp từ $1000: Nhận lì xì...
Cổ phiếu châu Âu mở đầu tuần mới với mức tăng khiêm tốn Nhà đầu tư đang chờ đợi lễ tuyên thệ nhậm...
Cặp tiền EURUSD tăng 0,45% trong hôm nay đạt mức 1,03230, được hỗ trợ bởi sự phục hồi của đồng EUR và sự suy yếu của đồng USD. Rạng sáng...
Trong chiến dịch tranh cử tổng thống, trong một cuộc phỏng vấn với Fox News, Donald Trump gợi ý rằng nếu tái đắc cử, ông sẽ trở thành...
Dữ liệu và thông tin nóng: Giá vàng thế giới kết thúc tuần giao dịch vừa qua trong sắc xanh, đánh...
Tuần mới khởi đầu đầy biến động với đà tăng trưởng mạnh mẽ trên thị trường tiền điện tử. Các sự kiện cuối tuần xoay quanh memecoin...
Sự kiện quan trọng nhất trong tuần này chắc chắn sẽ là lễ nhậm chức của Donald Trump vào hôm nay. Các nhà đầu...
Bitcoin hiện đang tăng 7,80% và đang giao dịch ở mức 109.000 USD. Hiện tại, không có thông tin rõ ràng nào...
Sau đợt kiểm tra lại mức hỗ trợ $2690, giá vàng nhanh chóng hồi phục trở lại cột mốc $2703. Mức kháng cự này là...
Thị trường chứng khoán kết thúc tuần với diễn biến lạc quan. Chỉ số FTSE 100 của Anh là chỉ số hoạt động tốt nhất, tăng 1,4%. DAX...
Quyết định của Tòa án Tối cao Mỹ đã đặt TikTok trước một ngã rẽ quan trọng. Ngày 19 tháng 1 (tức Chủ nhật) là...
ANZ Research đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền EURUSD. ANZ Research khuyến nghị mở vị thế bán trên cặp tiền với các mức...
Thị trường tiền điện tử đang chứng kiến một đợt tăng trưởng bùng nổ, với Bitcoin dẫn đầu đà tăng và tiến gần đến mốc 104.000 USD. Sự...
