CHN.cash vọt 2,8% khi cuộc điện đàm giữa Trump và Tập Cận Bình có nhiều tín hiệu tích cực
Tổng thống Hoa Kỳ và Trung Quốc hiện đang có cuộc điện đàm, trong đó có nhiều tín hiệu lạc quan về quan hệ giữa...
Tin tức thị trường
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Thị trường chứng khoán Hoa Kỳ mở phiên ngày hôm nay với diễn biến lạc quan. Tính đến 15 phút sau khi mở cửa, chỉ...
Giá khí đốt tự nhiên của Mỹ đang giảm hơn 6% trong phiên ngày cuối tuần, phá vỡ xuống dưới ngưỡng 4 USD/MMBTU....
Dữ liệu Sản xuất công nghiệp của Hoa Kỳ trong tháng 12: Thực tế 0,9%. Dự báo 0,3%. Trước đó -0,1% Cặp...
Dữ liệu nhà ở Hoa Kỳ (tháng 12): Giấy phép xây dựng: Thực tế 1,483M. Dự báo 1,460M. Trước đó 1,493M Khởi...
Khu vực đồng tiền chung châu Âu, Lạm phát CPI chính thức tháng 12 (so với cùng kỳ): Thực tế 2,4% YoY. Dự kiến 2,4%...
Chỉ số DAX của Đức (DE40) đang giao dịch ở mức đỉnh lịch sử mới Cổ phiếu Siemens Energy, Duerr và Drägerwerk là những...
Đồng Bảng Anh (GBP) đang đối mặt với áp lực gia tăng, khi dữ liệu bán lẻ đáng thất vọng của Anh củng cố lo ngại về sự trì trệ...
14:00, Vương quốc Anh - Dữ liệu bán lẻ tháng 12 : Doanh số bán lẻ (so với cùng kỳ): Thực tế 3,6%...
Nhà đầu tư đang chờ đợi dữ liệu doanh số bán lẻ quan trọng từ Vương quốc Anh và số liệu lạm phát chính thức từ Khu vực...
Dữ liệu và thông tin nóng: Giá vàng thế giới tiếp tục bay cao lên cột mốc mới của tuần này khi...
Kết thúc phiên giao dịch ngày 16/01, chỉ số S&P 500 lùi 0,21% xuống 5.937,34 điểm. Chỉ số Nasdaq mất 0.89% còn...
DẦU WTI giảm 2% do thị trường kỳ vọng Donald Trump sẽ nới lỏng lệnh trừng phạt mới đối với hoạt động xuất khẩu dầu thô của Nga, được chính...
Dù mở đầu với mức tăng, nhưng các chỉ số chứng khoán của Mỹ nhanh chóng chuyển sang sắc đỏ, giảm nhẹ sau đợt tăng điểm hôm...
Tồn kho khí đốt tự nhiên của EIA (tỷ feet khối): Thực tế -258. Dự báo -260. Trước đó -40 Nguồn: xStation5
Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp của Hoa Kỳ: Thực tế 217 nghìn. Dự kiến 210 nghìn. Trước đó 201 nghìn Số đơn tiếp tục xin...
Doanh số bán lẻ tháng 12: Thực tế 0,4% MoM. Dự kiến 0,6% MoM. Trước đó 0,7% MoM Doanh số bán lẻ trừ ô...
Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) nhấn mạnh cách tiếp cận thận trọng trong chính sách tiền tệ để đảm bảo...
