Triển vọng nào cho Bitcoin ❓
Bitcoin đã chạm đến mức kháng cự quanh khu vực 100.500 - 100.800 USD, như đã được giả định trong các phân tích...
Tin tức thị trường
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Xem tiếp
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Xem tiếp
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Xem tiếp
Bitcoin đã chạm đến mức kháng cự quanh khu vực 100.500 - 100.800 USD, như đã được giả định trong các phân tích...
Cặp tiền EURUSD đã di chuyển trong xu hướng giảm một thời gian khá dài. Quan sát khung thời gian D1, trong những ngày...
Chứng khoán châu Âu mở phiên tăng mạnh Cổ phiếu ngành thời trang và chất bán dẫn được hỗ trợ Cổ phiếu...
Chỉ số biến động CBOE VIX (VIX) đã giảm gần 10% vào ngày hôm qua và đang giảm gần 20% so với mức đỉnh gần đây....
LSEG đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền EURGBP. LSEG khuyến nghị mở vị thế bán trên cặp tiền với các mức sau: Entry (theo...
Chỉ số chứng khoán của châu Âu và Hoa Kỳ đều cho thấy diễn biến tích cực trong phiên hôm nay; chỉ số...
Biểu đồ giá Vàng, khung thời gian M5: Nguồn:xStation
Dữ liệu và thông tin nóng: Một lần nữa trong tuần giao dịch này, thị trường vàng thế giới tiếp tục nhận được...
Công ty Sản xuất Chất bán dẫn Đài Loan (TSMC.US), nhà sản xuất hợp đồng chất bán dẫn lớn nhất thế giới (sản xuất cho...
Dữ liệu GDP của Anh (so với cùng kỳ): Thực tế 1% YoY. Dự báo 1,5% YoY. Trước đó 1,3% YoY GDP: Thực tế 0,1% (so với tháng...
Bấm vào link dưới đây để xem ngay!
Kết phiên giao dịch ngày 15/01, chỉ số Dow Jones tăng 703.27 điểm lên 43,221.55 điểm. Chỉ số S&P 500 tiến 1,83% lên...
Sau nhiều tháng giao tranh và đàm phán căng thẳng, Israel và Hamas đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn tại Dải Gaza...
Ngay trong ngày thứ Năm (16/1), trước khi thị trường châu Âu mở cửa, gã khổng lồ sản xuất chip bán dẫn Đài Loan...
Sau đây là những điểm chính trong bài phát biểu của các thành viên Fed Goolsbee và Williams,...
Thị trường tiền điện tử đã trải qua một tuần với nhiều cung bậc cảm xúc. Vào đầu tuần, sự hoảng loạn đã bao trùm lên...
Dự trữ dầu thô của Mỹ đã giảm 1,962 triệu thùng, theo dữ liệu mới nhất từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA). Mức giảm...
Thị trường chứng khoán mở cửa với xung lực tăng mạnh, nhờ vào báo cáo Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ....
Quốc gia cư trú bạn chọn hiện không được hỗ trợ. Vui lòng chọn quốc gia khác.
Cơ quan quản lý sẽ thay đổi khi thay đổi ngôn ngữ