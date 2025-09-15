Thị trường kim loại quý hưởng lợi từ sự suy yếu của đồng USD 📈
Thị trường kim loại quý cho thấy sự phục hồi trong phiên hôm nay nhờ số liệu lạm phát giá tiêu dùng (CPI)...
Bitcoin dao động quanh mức 115.000 USD, giữ được đà tăng gần đây khi tuần mới bắt đầu. Tâm lý thị trường suy yếu nhẹ sau khi hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 giảm do thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Ethereum giảm hơn 2,5%, xuống...
Micron tăng 10% trong phiên hôm nay, đạt 153 USD/cổ phiếu sau khi Citi nâng giá mục tiêu lên 175 USD (từ 150 USD). Chu kỳ tăng trưởng trong thị trường bộ nhớ vẫn duy trì nhờ rào cản gia nhập cao, nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh hơn dự kiến...
Lạm phát nhích cao hơn, đơn xin trợ cấp thất nghiệp bật tăng mạnh Đúng như dự đoán, lạm phát CPI tháng 8 đã tăng lên 2,9% so với cùng kỳ (y/y) từ mức 2,7% y/y trước đó. Lạm phát lõi giữ ở mức cao 3,1% y/y. Điểm bất...
Báo cáo CPI hôm nay tiếp tục mang đến một bất ngờ tương tự như dữ liệu chỉ số giá sản xuất ngày hôm qua. Dữ liệu...
20:30, Hoa Kỳ - Dữ liệu lạm phát tháng 12: CPI cốt lõi (so với tháng trước): Thực tế 0,2% MoM; Dự báo 0,3%...
BlackRock Inc. (BLK.US) đã báo cáo kết quả kinh doanh quý 4 năm 2024 vào hôm nay, số liệu tài chính...
Các ngân hàng JPMorgan Chase, Wells Fargo, Bank of New York Mellon, Goldman Sachs và Citigroup đã công bố kết quả...
Danske đã đưa ra khuyến nghị cho cặp tiền AUDZND. Danske khuyến nghị mở vị thế bán trên cặp tiền với các mức sau: Entry...
Chỉ số Biến động CBOE VIX (VIX) mở phiên phiên giao dịch hôm nay ở mức hỗ trợ quan trọng, được đánh dấu bởi cạnh dưới của hình...
Các phát biểu gần đây của Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản - Ueda, đã làm dấy lên kỳ vọng về...
14:45, Pháp - Dữ liệu lạm phát tháng 12: HICP (so với cùng kỳ): Thực tế 1,8% YoY; Dự báo 1,8% YoY; Trước...
Dữ liệu và thông tin nóng: Giá vàng thế giới ghi nhận phiên giao dịch tích cực sau khi kiểm tra...
14:00, Vương quốc Anh - Dữ liệu lạm phát : CPI tổng thể (so với tháng trước): Thực tế 0,3% MoM; Dự báo 0,4% MoM; Trước đó...
Hôm nay, một ngày với hàng loạt các báo cáo lạm phát quan trọng từ nhiều nền kinh tế lớn công bố,...
Kết thúc phiên giao dịch ngày 14/01, chỉ số Dow Jones tiến 221.16 điểm lên 42.518,28 điểm. Chỉ số S&P 500 cộng 0,11%...
Cổ phiếu của AEHR Test Systems (AEHR.US), nhà cung cấp thiết bị kiểm tra chất bán dẫn, đã giảm mạnh sau khi công ty công...
Chỉ số USDIDX giảm gần 0,3% trong hôm nay sau khi gần chạm mức 110, một mức cản tâm lý quan trọng. Chúng ta có thể thấy,...
Các chỉ số chứng khoán Hoa Kỳ phục hồi sau những đợt bán tháo gần đây, chỉ số US100 tăng 0,4%; US200 tăng hơn 1% Tesla...
Cổ phiếu của Advanced Micro Devices (AMD.US) đã giảm mạnh gần 50% so với mức đỉnh năm 2023, mất gần 10% trong tuần qua và 38% trong nửa năm...
20:30, Hoa Kỳ - Dữ liệu lạm phát tháng 12: PPI cốt lõi (so với cùng kỳ): Thực tế 3,5% YoY. Dự báo...
